Perché Ivan ha lasciato Uomini e Donne? Il fidanzamento con Gloria fuori dal programma

Ivan di Uomini e Donne, molto conosciuto perché protagonista del trono over del dating show di Maria De Filippi, e che aveva tentato in tutti i modi di intraprendere una conoscenza e frequentazione con Tina Cipollari, ha abbandonato il programma. Lo ha fatto per poter approfondire la sua conoscenza con Gloria Nicoletti. A rivelarlo, è stato lui stesso in un’intervista a Tvpertutti. Scopriamo tutti i dettagli, continuate a leggere!

Uomini e Donne: Ivan lascia il programma

Ivan aveva di certo attirato l’attenzione del pubblico, e anche quella della bionda opinionista, ma, nonostante ciò, il suo percorso ha avuto vita breve all’interno del programma. Con Tina, infatti, non c’era stata nessuna speranza di approfondire una conoscenza, ma comunque Ivan sembrava avere un futuro all’interno del programma e nelle dinamiche di Uomini e Donne, sempre così stuzzicanti e scoppiettanti. Molte erano state, infatti, le dame che avevano apprezzato la sua serietà all’interno del programma e i suoi modi di fare sempre molto chiari, schietti ma senza mai mancare di eleganza. La sua serietà, del resto, è stata confermata proprio con la sua scelta di abbandonare il programma di recente.

Perché il corteggiatore di Tina non è più a Uomini e Donne

Insomma, una cosa è chiara: Ivan, il corteggiatore di Tina ha abbandonato il programma di Maria De Filippi. Ma quale sarebbe il motivo? Semplice: l’ex dama del dating show Gloria Nicoletti, che a sua volta aveva lasciato il parterre dopo una convulsa frequentazione con Riccardo Guarnieri. Lei si era detta innamorata, ma le cose non erano andate per il verso giusto. I due, Ivan e Gloria, pare siano poi entrati in contatto. Ma in che modo? In puntata, Ivan ha subito confessato di averle scritto sul social Instagram e di aver iniziato così a messaggiare con lei. Così, quando ha capito che poteva esserci un interesse reciproco, ecco che il cavaliere ha preso la sua saggia decisione: rivelarlo alla redazione e lasciare il programma.

Le dichiarazioni di Ivan e il suo interesse per Gloria

Del resto, il cavaliere avrebbe potuto chiedere il ritorno della dama in studio, ma così non è stato. Le sue parole sono state: ”Mi sono arrivati tantissimi messaggi riguardo la mia assenza a Uomini e Donne. (…) La verità è che mi sono messaggiato tramite Instagram con una ex dama del parterre un paio di giorni prima dell’ultima registrazione di U&D. Dato che sono un uomo coretto e ho rispetto per il programma, per Maria come anche per la redazione, ho preferito dire la verità. Si tratta di Gloria e, dato che mi ha confidato che anche lei è rimasta colpita della mia persona, abbiamo deciso di conoscerci e frequentarci. Come si suol dire: se sono rose…fioriranno”.