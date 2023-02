Ivan di Uomini e Donne del Trono Over: chi è, età, lavoro, Desdemona e Tina

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Tra storie d’amore, discussioni e scontri accesi, oggi al centro dello studio c’è Ivan, un nuovo cavaliere del parterre maschile. Che ha deciso di mettersi in gioco e di conoscere le dame. Riuscirà a trovare l’amore?

Cosa sappiamo su Ivan di Uomini e Donne

Ivan è volto nuovo della trasmissione di Canale 5 e ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per conoscere le dame e trovare l’amore. Il cavaliere, di cui al momento non conosciamo molto, ha quasi 50 anni ed è uscito con due dame, Desdemona e Paola. Con entrambe la conoscenza procede bene, ma Ivan non ha negato certo il suo interesse nei confronti di Michela e Gloria, quest’ultima ormai non c’è più in studio perché ha lasciato il programma per via del suo sentimento forte nei confronti di Riccardo.

Ivan ha 48 anni, è nato in Svizzera, dove vive. Sappiamo che è stato sposato per oltre 20 anni, da quattro anni e mezzo è separato ed è papà di 3 ragazzi di 23, 21 e 12 anni. Ha studiato medicina, si è specializzato in neurologia e undici anni fa ha aperto la sua prima ditta, mentre sei anni fa è diventato proprietario di un’altra ditta. Parla tedesco, ‘mastica’ poco l’italiano. Come hobby gioca a pallone, ama passeggiare con il suo cane e ha una passione per la cucina.

L’interesse per Tina Cipollari

Non solo Desdemona e Paola. A quanto pare Ivan ha un forte interesse anche nei confronti di Tina Cipollari, l’opinionista di Uomini e Donne. “Mi piace molto, di presenza è ancora più bella” ha detto Ivan, che è stato sincero e ha lasciato tutti senza parole in studio. “Sto valutando”, ha detto Tina. Nascerà l’amore? “Tina, non ti preoccupare, ti ho fatto un complimento” – ha proseguito Ivan, che è rimasto folgorato dalla bellezza dell’opinionista. “Di presenza è bellissima”.