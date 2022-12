Desdemona di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, Alessandro

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Al centro dello studio Desdemona, una nuova dama del parterre femminile, che sta conoscendo meglio Alessandro, un uomo molto conteso. Lui, infatti, è già uscito con Eleonora e tra i due ci sarebbe stata anche della passione. Ora, però, sta frequentando Desdemona: sarà la volta buona?

Cosa sappiamo su Desdemona di Uomini e Donne

Desdemona è una nuova dama del parterre femminile, ma non abbiamo molte informazioni su di lei. Dall’accento sembra del nord, ma sappiamo che ha 51 anni. Proprio l’età sarebbe stato il motivo scatenante della chiusura della conoscenza con Alessandro: lui era convinto che la donna avesse 38 anni. Poi quando ha saputo la verità ha fatto un passo indietro. Oltre l’età, però, Alessandro ha spiegato che Desdemona dà molta importanza al bacio: i due non si sono avvicinati, lui si sente frenato.

“Non sono sicuro, lei dà importanza al bacio” – ha detto Alessandro. Che reputa Desdemona una donna bellissima, ma tra i due l’affinità sembra mancare.

Lo scontro con Riccardo Guarnieri

Desdemona si è fatta subito conoscere e in puntata ha attaccato Riccardo Guarnieri, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati di sempre. Archiviata la storia con Ida Platano, l’uomo ha deciso di conoscere meglio Gloria, ma ha dichiarato di non avere problemi se la dama uscisse con un altro ragazzo. E questo ha scatenato Desdemona, che si è schierata dalla parte di Gloria. “Un uomo come te non lo guarderei neppure da lontano” – ha detto. “Sono una superdonna, hai visto il mio nome? Gloria, ti prego, meriti di meglio”. Gloria, però, preferisce seguire il suo cuore e continuare a frequentare Riccardo. Come andrà? E, soprattutto, Desdemona riuscirà a trovare la persona adatta a lei?