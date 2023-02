Andrea Foriglio di Uomini e Donne, chi è il corteggiatore di Nicole: età, lavoro, foto e Instagram

Uomini e Donne, il dating show che appassiona da anni i telespettatori di Canale 5, continua a regalare emozioni e colpi di scena. E tra le nuove troniste è arrivata Nicole, una ragazza romana di 29 anni che ha deciso di partecipare al programma per conoscere una persona, per innamorarsi. Tra i suoi corteggiatori Andrea Foriglio, un osteopata di Roma. Ma conosciamolo meglio, scopriamo tutto su di lui, che somiglia molto a Davide Donadei (ex tronista di Uomini e Donne), e che ha colpito Roberta Di Padua del trono Over.

Cosa sappiamo su Andrea Foriglio di Uomini e Donne

Andrea Foriglio è un nuovo corteggiatore di Uomini e Donne e ha chiamato la trasmissione per partecipare. E conoscere, anche se inizialmente in un appuntamento al buio, la tronista Nicole. Sappiamo che nella vita è un noto osteopata e che vive a Roma. Stando al suo profilo Instagram, Andrea ha rapporti con molti vip e volti noti del mondo dello spettacolo, che sono suoi pazienti. Da Elettra Lamborghini al cantante Clementino. E non solo.

La conoscenza

Andrea è stato subito notato a Uomini e Donne. Sì dalla tronista Nicole, che lo ha portato in esterna, ma anche da Roberta Di Padua, dama del trono Over. “Devo dire che Andrea merita molto” – ha detto la donna. Di sé, l’osteopata ha raccontato: “Sono un ragazzo molto intraprendente, ho dedicato praticamente tutta la mia vita allo studio e al lavoro. Credo che adesso sia arrivato il momento di trovare una persona che possa stare al mio fianco”. Da qui la decisione di partecipare al dating show di Canale 5. Troverà l’amore e si lascerà andare?

Andrea Foriglio su Instagram

Andrea Foriglio ha un profilo Instagram e con l’account @dottforiglio vanta oltre 34 mila followers. Qui condivide scatti della sua quotidianità e del suo lavoro, spesso al fianco di personaggi noti.