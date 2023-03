Grande Fratello Vip, chi è in finale tra Nikita, Giaele, Antonella e Milena? Cosa è successo lunedì 20 marzo 2023

Chi tra Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Antonella Fiordelisi e Milena Miconi è in finale al Grande Fratello Vip? Questa è la domanda che si pongono i telespettatori, quei fan che da metà settembre stanno seguendo con passione, senza perdersi una puntata o una diretta, il reality show che vede al timone Alfonso Signorini. Tra storie d’amore, complicità, scontri, confronti e squalifiche. Davvero troppe in questa edizione: prima Ginevra Lamborghini, poi Riccardo Fogli per la bestemmia, Edoardo Donnamaria e, alla fine, Daniele Dal Moro, che molti vedevano già come vincitore. Ma cosa è successo nella puntata di lunedì 20 marzo?

Giaele De Donà terza finalista del Grande Fratello Vip

Dopo la decisione del pubblico di eleggere come finaliste Oriana Marzoli, una delle protagoniste di questa edizione lunghissima del reality, e Micol Incorvaia, una delle ultime arrivate nella casa, lì dove ha incontrato e si è innamorata di Edoardo Tavassi, quattro concorrenti sono finite al televoto. E ancora una volta si tratta di quattro donne: Nikita Pelizon, Giaele De Donà, che tanto ha fatto parlare per la sua idea di amore libero, Antonella Fiordelisi, la ‘regina’ per molti del programma e Milena Miconi. Tra di loro si nasconde la nuova finalista: chi sarà?

Stando ai sondaggi prima dell’inizio della puntata, Nikita sembrava essere la preferita, seguita da Giaele De Donà: sarà stato così? Alla fine a spuntarla è stata Giaele De Donà che diventa così la terza finalista di questa edizione del GF Vip!

Data prossima puntata GF VIP

Mancano davvero poche settimane alla finale del Grande Fratello Vip, che sembrava così lontana. Tra pochissimi giorni, quindi, verrà decretato il vincitore, o la vincitrice, di questa edizione: chi avrà questo privilegio e si porterà a casa un bel montepremi? Intanto, Alfonso Signorini è pronto ad accogliere il suo pubblico e ad abbracciare i vipponi, ovviamente virtualmente, tra una settimana, il 27 marzo: fino al 3 aprile, infatti, il programma andrà in onda solo di lunedì. Niente più doppio appuntamento settimanale del giovedì, ma l’attesa ne varrà sicuramente la pena!