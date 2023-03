Montepremi Grande Fratello Vip: ecco quanto guadagna il vincitore

Grande la curiosità dei telespettatori sul montepremi che viene riconosciuto al vincitore del Grande Fratello vip. E anche quest’anno c’è grande interesse sul cachet che verrà assegnato al gieffino che trionferà in questa settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. A quanto ammonta il premio in denaro? Andiamo a scoprirlo insieme…

A quanto ammonta il montepremi destinato al vincitore

La vincita è in gettoni d’oro e la metà della somma dovrà, come di consueto, essere devoluta in beneficienza ad associazioni o ad onlus a scelta del concorrente che si aggiudicherà il primo posto nel reality show.

Il montepremi complessivo ammonta a 100mila euro, ma solo la metà finirà nelle tasche del vincitore che comunque avrà già messo da parte io suo cachet grazie alla permanenza nella casa del GF Vip. Perché ogni concorrente viene retribuito per la sua partecipazione al programma, per quanto la somma possa variare a seconda del personaggio che prende parte alla trasmissione.

Ogni partecipante ha diritto a un cachet per aver preso parte alla trasmissione

Per quanto, per ammissione del conduttore, ogni concorrente ha un trattamento personalizzato in base alla notorietà e agli accordi presi con la produzione, la media del compenso dovrebbe aggirarsi sui mille euro a settimana.

Adesso non resta che vedere chi sarà ad aggiudicarsi la vittoria in questo GF vip 7. Ma allo stato attuale chi sembra il concorrete destinato ad aggiudicarsi la vittoria? Cosa dicono i pronostici? Dopo un inizio del programma che voleva Ginevra Lamborghini tra le favorite, dopo l’esclusione della ragazza per la questione nata con Marco Bellavia, sono evidentemente cambiati gli equilibri e le aspettative del pubblico a casa. Tra le altre possibili favorite c’è Nikita Pelizon. Ma è ancora tutto prematuro. Per conoscere l’effettivo vincitore del Grande Fratello vip non resta che seguire il reality e vedere come andrà a finire.