Nikita Pelizon al GF VIP: chi è, età, origini, carriera, chi è il fidanzato, Matteo Diamante, Instagram

Sta per riaprirsi, per la gioia dei telespettatori, la porta della casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di quella di Cinecittà, di quella del Grande Fratello Vip, che anche quest’anno è pronta ad accogliere personaggi del mondo dello spettacolo pronti a mettersi in gioco, a raccontarsi a cuore aperto. Tra di loro, nel cast, anche la modella Nikita Pelizon, che recentemente abbiamo visto nel programma Pechino Express.

Dagli esordi ai successi in passerella

Nikita Pelizon è una modella nata a Trieste il 20 marzo del 1994. Ha 28 anni, è una giovanissima influencer ed è appassionata di sport. Di lei sappiamo che a 18 anni ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda: si è trasferita a Milano, ha calcato le passerelle più importanti e ha viaggiato molto per lavoro. Per circa tre mesi ha vissuto in Cina, poi è diventata testimonial in Svezia della campagna pubblicitaria dell’azienda ‘Tre’.

Il debutto in tv, Ex on the beach

La modella nel 2018, come tentatrice, ha partecipato al programma dell’estate di Canale 5 Temptation Island, poi ha preso parte al reality Ex on the Beach, dove ha partecipato con l’ormai ex fidanzato Matteo Diamante. Recentemente, invece, in coppia con l’amica e modella Helena Prestes ha partecipato a Pechino Express.

Chi è l’ex fidanzato Matteo Diamante

Matteo Diamante ha 31 anni ed è un vocalist e organizzatore di eventi genovese. Lo abbiamo visto sul piccolo schermo anche nei panni di corteggiatore nella trasmissione Uomini e Donne: era il 2017 e sul trono c’era Sabrina Ghio. Nel 2019 Matteo ha anche cercato la fidanzata nel gioco di Real Time “Take me Out”, poi è ritornato in in televisione nei panni del ‘Pupo’ ne La Pupa e il Secchione e ha partecipato come naufrago all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

Instagram: Nikita Pelizon punta sui social

Ha un account Instagram e con il profilo @nikitasemplicemente vanta 120 mila followers.