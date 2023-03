GF VIP e il retroscena: ‘La produzione ha coperto gli avvertimenti della psicologa’, cosa è successo

Il Grande Fratello Vip è alle sue battute finali, e proprio ora si è agli sgoccioli per la proclamazione del nuovo vincitore di questa nuova edizione, ecco che la Casa più spiata d’Italia si trova nell’occhio di un ciclone che sembra irrefrenabile. Un vero e proprio polverone si è levato in aria, e alcune squalifiche sono già andate a segno. Probabilmente proprio questa sera ce ne sarà un’altra. Si vocifera possa essere proprio Daniele Dal Moro.

GF VIP, nuovi provvedimenti stasera? Cosa rischia Daniele Dal Moro e cosa è successo

Cosa sta succedendo al Grande Fratello Vip?

Ad ogni modo, una cosa è chiara: da quando c’è stato il richiamo dell’AD Piersilvio Berlusconi, le cose non sono state più le stesse, c’è da dirlo. L’AD aveva infatti chiesto alla produzione del programma di dare una virata e di evitare alcune cose che fino ad allora non erano piaciute. Da quel momento, il polverone si è levato in aria, e ora spunterebbe l’ennesima rivelazione e retroscena. A spiegarlo, questa volta, sarebbe Dagospia, che parla di fatti non proprio leggeri a quanto pare.

L’allerta della psicologa rimasto inascoltato

Stando a quanto rivelato di recente, ecco che una delle psicologhe che seguono i concorrenti del Grande Fratello Vip, avrebbe lanciato un’allerta, che poi si è rivelato essere un invito agli autore per prendere alcuni provvedimenti. Ma la cosa sarebbe rimasta inascoltata, andando così a creare delle dinamiche piuttosto gravi all’interno, fino a che non si sono poi resi necessari dei provvedimenti, come abbiamo già avuto modo di constatare.

Rischio per autori e produzione

Sempre Dagospia, infatti, spiega che gli atteggiamenti ed i comportamenti piuttosto aggressivi di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, erano già stati segnalati diverse volte, e proprio dalla psicologa in questione, ma nonostante ciò, non erano stati presi in considerazione. Ora, autori e produzione sembrano essere a rischio proprio per questo inascolto, per aver insabbiato tali comportamenti, lasciando quindi che il tutto precipitasse in modo incontrollato, e potenzialmente pericoloso.