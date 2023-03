Grande Fratello Vip, anticipazioni 13 marzo 2023: ospiti, televoto, eliminato, ultime news su Daniele, Oriana e Antonella

Dopo i provvedimenti e le ramanzine continue il Grande Fratello Vip ha deciso di prendere una decisione drastica. E giovedì scorso, nel corso della puntata, Edoardo Donnamaria, in casa da settembre, è stato squalificato. Tra incredulità e non poche lacrime di Antonella Fiordelisi, la sua fidanzata. Questa sera, però, andrà in onda una nuova puntata, quella del lunedì. Tra storie d’amore, complicità, scontri, confronti, polemiche e televoto sempre aperto. Chi dei concorrenti, ora che la finale del 3 aprile si avvicina, rischia l’eliminazione? E cosa succederà? Ci saranno altri colpi di scena? D’altra parte, il GF VIP non smette di regalare emozioni. E novità.

Nikita, Andrea, Daniele, Giaele al televoto stasera al GF VIP

Dopo la squalifica di Donnamaria e l’eliminazione di Davide Donadei, stasera torna il GF VIP. E ben quattro concorrenti, tutti protagonisti di questa edizione, sono finiti al televoto, quindi a rischio eliminazione. Stiamo parlando di Andrea Maestrelli, uno degli ultimi arrivati, di Daniele Dal Moro, che continua i suoi alti e bassi con Oriana (prima finalista), di Giaele De Donà, che tanto ha fatto parlare e discutere per la sua idea di amore libero e di Nikita Pelizon, che non ha negato il suo interesse nei confronti di Luca Onestini. Nonostante il rapporto tra i due sia ormai incrinato. Chi di loro dovrà abbandonare la casa? Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum Free, a rischio ci sarebbero Andrea e Daniele: sarà così?

Oriana e Daniele ai ferri corti

Nella puntata di stasera, molto probabilmente, si tornerà a parlare di Oriana, prima finalista di questa edizione, e Daniele Dal Moro. Nonostante la complicità, l’alchimia e l’attrazione fisica, tra i due le discussioni non mancano. E i toni, nonostante i provvedimenti, continuano a essere alti. “Oriana non accetta niente di me” – ha detto Daniele. Riusciranno a trovare un punto d’incontro per godersi queste ultime settimane nella casa?

Antonella in lacrime dopo la squalifica di Donnamaria

Ma non finisce qui. Probabilmente si tornerà a parlare anche di Antonella Fiordelisi, in lacrime dopo la squalifica di Donnamaria. Lei, ora che Edoardo non è più in casa, ha capito di amarlo davvero. Riuscirà a resistere? La lontananza aumenta il desiderio!

Non ci resta che seguire la puntata di stasera, a partire dalle 21.35 circa, per scoprire cosa succederà. Tra ospiti, sorprese, emozioni. E scontri.