GF VIP, Daniele rischia la squalifica? Cosa ha detto contro Oriana

Grande Fratello Vip. La domanda che si stanno facendo tutti gli appassionati del Grande Fratello Vip è la seguente: perché Daniele Dal Moro è a rischio squalifica? Di fatto, vogliamo ricordarlo, la puntata di ieri non è stata di certo facile per il gieffino in questione. Del resto, poi, Alfonso Signorini si è concentrato proprio sul suo rapporto con Oriana Marzoli, e così i due concorrenti del GF Vip hanno litigato animatamente, continuando a punzecchiarsi per tutta la puntata. Vediamo il dettaglio.

Daniele Dal Moro è a rischio squalifica?

Dunque, dopo l’eliminazione improvvisa e brusca di Edoardo Donnamaria e l’ammonizione per Tavassi, ecco che potrebbe arrivare anche l’ennesimo allontanamento involontario per un concorrente del reality. A quanto pare, infatti, proprio durante la pubblicità, il modello veneto ha dato il via al suo sfogo contro la coinquilina ispanica. Ad oggi, dunque, secondo molti telespettatori Daniele meriterebbe la squalifica. Dopo l’eliminazione repentina di Edoardo Donnamaria e l’ammonizione per Tavassi, dunque, potrebbe arrivare un altro allontanamento involontario per un concorrente del reality. Durante la pubblicità, il modello veneto si è sfogato contro la sua coinquilina spagnola; secondo molti telespettatori (che hanno udito le sue parole su Mediaset Extra) Daniele meriterebbe la squalifica.

Cosa è successo in puntata e durante la pubblicità

Dunque, ritornando sulla questione ma in modo specifico, Daniele Dal Moro, nella serata di ieri, è rimasto molto innervosito dall’atteggiamento e dalle parole di Oriana Marzoli. Come anticipato, durante il blocco pubblicitario, di fatto, il concorrente avrebbe impiegato di proposito parole poco felici contro la sua coinquilina, tanto da far infuriare anche i telespettatori, che ora reclamano la squalifica. Cosa ha detto? Ecco le sue parole: ”Allora io devo fare come fa lei e dirle tutte le cose che io pretendo lei faccia. Quindi non voglio più che lei urli, che faccia la sc**a con Luca Onestini e tutte le altre cose che non mi stanno bene. Tu mi parli volgarmente e mi rompi le p***e perché non sco***mo.” E poi, ancora, anche durante la puntata, a seguito di una semplice domanda fattagli da Alfonso Onestini, Daniene Dal Moro ha perso nuovamente le staffe contro Oriana. Inoltre, ricordiamo che qualche giorno fa, sempre Daniele, aveva litigato con Oriana Marzoli per via del suo comportamento nella casa del Grande Fratello Vip. Anche in quella occasione, le parole infelici non sono mancate, e per questo il pubblico ora invoca la squalifica.