GF VIP, perché Edoardo Donnamaria è stato squalificato? Cosa ha fatto

Grande Fratello Vip. Quando ancora doveva iniziare, qualche mese fa, Alfonso Signorini aveva promesso un’edizione scioccante, forte, fresca, nuova e piena di tanti colpi di scena. Ad oggi, che ci avviamo verso la fine del format incentrato sulla Casa più spiata d’Italia, possiamo certamente dire che le promesse e le aspettative sono state di certo rispettate.

Ascolti tv giovedì 9 marzo 2023: Che Dio ci Aiuti 7, GF VIP, Piazzapulita, Pechino Express, dati Auditel e share

Edoardo Donnamaria squalificato dal Grande Fratello Vip: perché?

Ci avviamo dunque, verso la fine di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Sono successe tante cose dal suo inizio, troppe per poterne fare una sintesi ottimale in questa sede. Ad ogni modo, la finale si avvicina, e tutti stanno già scommettendo sul Vippone che sarà proclamato vincitore assoluto anche di questa edizione che non ha mancato di appassionare fortemente il pubblico affezionato. Nonostante qualche rimprovero da parte dell’AD Piersilvio Berlusconi, recentemente, pare che le cose abbiano avuto un esito positivo, come dimostrano anche gli ascolti tv che abbiamo monitorato sin dall’inizio.

I trascorsi e l’atteggiamento ‘aggressivo’

Ed ecco, che proprio nelle ultime ore, un altro colpo di scena improvviso. Cosa è successo? Edoardo Donnamaria è stato squalificato al Grande Fratello Vip. Alfonso Signori aveva già fatto pensare ad un provvedimento di tal tipo, ma nessuno pensava potesse trattarsi proprio di lui. La decisione è arrivata nelle ultime ore, dopo che lo speaker radiofonico ed opinionista di Forum si è rivelato, per l’ennesima volta, fin troppo aggressivo contro Antonella Fiordelisi. Qualche giorno fa, infatti, proprio Donnamaria aveva, ricordiamo, preparato un panino all’affascinante modella, ma poi la ragazza si era lamentata per la presenza di per alcuni ingredienti. A quel punto, però, Edoardo glielo aveva letteralmente strappato di mano, iniziando ad aggredirla verbalmente, senza troppo ritegno.

Il provvedimento della produzione del Grande Fratello Vip

Dopo tali avvenimenti, ecco che Alfonso Signorini ha spiegato al pubblico che Donnamaria, in virtù, ha ricevuto diversi richiami da parte degli autori del Grande Fratello Vip, anche attraverso dei colloqui privati, in separata sede. Appelli e richiami, a quanto pare, mai ascoltati o presi sul serio, data soprattutto la nuova linea presa da Mediaset che ha chiesto meno volgarità nel programma. Alla fine la produzione ha optato per la squalifica.