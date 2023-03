Grande Fratello Vip, anticipazioni 9 marzo 2023: ospiti, televoto, eliminato, ultime news su Daniele e Oriana

Difficile immaginare il lunedì e il giovedì sera senza il Grande Fratello Vip, il reality che da metà settembre, da ben sei mesi, tiene compagnia al pubblico da casa. Tra storie d’amore che nascono, altre che finiscono, complicità sotto gli occhi di tutti, scontri e confronti, polemiche e discussioni spesso accese. Per non parlare, poi, di ‘ramanzine’, provvedimenti, decisioni drastiche e televoti sempre aperti. Ma cosa succederà nella puntata di stasera, giovedì 9 marzo? Chi dei concorrenti al televoto rischia, questa volta, l’eliminazione definitiva a un passo dalla finale, che andrà in onda il 3 aprile? Non ci resta che scoprire tutte le anticipazioni.

Nikita, Onestini, Antonella, Milena, Alberto, Giaele e Davide al televoto al GF VIP

Dopo aver eletto come prima finalista Oriana Marzoli, i telespettatori devono votare ancora. Ma questa volta per l’eliminazione. Al televoto, quindi a rischio, sono finiti nella puntata di lunedì ben 7 concorrenti: Nikita Pelizon, che resta la preferita, Luca Onestini, che continua a far discutere, Antonella Fiordelisi, che è riuscita a trovare un punto d’incontro con Donnamaria, Milena e Alberto, che con la loro naturalezza sono amati dal pubblico, Giaele De Donà, che tanto aveva fatto parlare per la sua idea di amore libero e Davide Donadei, uno degli ultimi arrivati. Chi di loro dovrà lasciare, e definitivamente, la casa più spiata d’Italia?

Oriana e Daniele: come va il loro rapporto

Questa sera, molto probabilmente, si tornerà a parlare del rapporto tra Oriana, prima finalista, e Daniele Dal Moro. Tra i due la complicità non manca, l’intesa c’è, ma le discussioni sono all’ordine del giorno. Oriana si è lasciata andare e a cuore aperto ha spiegato di non sentirsi considerata durante tutta la giornata. I due riusciranno a trovare un punto d’incontro? Spazio, poi, ad Antonella ed Edoardo Donnamaria, che si sono ritrovati. Durerà questa tregua?

Non ci resta che seguire la puntata di stasera, a partire dalle 21.30 circa. Tra ospiti, sorprese, grandi emozioni, Alfonso Signorini è pronto per entrare nelle case degli italiani!