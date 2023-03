GF VIP, nuovi provvedimenti stasera? Cosa rischia Daniele Dal Moro e cosa è successo

Grande Fratello Vip. Per la giornata di oggi, lunedì 13 marzo 2023, ecco rinnovarsi ancora una volta l’appuntamento imperdibile come la Casa più spiata di sempre: Il Grande Fratello Vip 7 è pronto ad intrattenervi in prima visione, e sempre su Canale 5. Le anticipazioni fanno presagire davvero un appuntamento molto interessante, dove si potrebbe raggiungere un ulteriore amaro verdetto.

Grande Fratello Vip, anticipazioni 13 marzo 2023: ospiti, televoto, eliminato, ultime news su Daniele, Oriana e Antonella

Grande Fratello Vip: le anticipazioni per oggi 13 marzo 2023

Di fatto, lo ricordiamo, dopo l’intervento dell’AD Piersilvio Berlusconi, le cose sono diventate abbastanza turbolente, e le regole del gioco cambiate in buona parte. Alfonso Signorini è stato molto chiaro nei confronti dei concorrenti: li ha tassativamente invitati al rispetto delle regole, altrimenti rischiano seriamente la squalifica definitiva dal Reality. La finale, inoltre, lo ricordiamo, è prevista per lunedì 3 aprile.

Cosa accadrà in puntata: nomination e provvedimenti

Ma ora veniamo al dunque. Per questa prossima ed imminente puntata, le anticipazioni parlano di un qualcosa di inaspettato: ci sarà spazio per il risultato del televoto settimanale che vede in nomination quattro concorrenti, anzitutto. Ma non è l’unica cosa. Di fatto, il nuovo appuntamento previsto per le prossime ore, potrebbe essere caratterizzato anche da un nuovo provvedimento da parte della produzione. Ma andiamo per ordine. Dapprima ci sarà l’inevitabile televoto settimanale. In nomination ci sono quattro concorrenti: Nikita, Daniele, Giaele e Andrea. Per uno di loro, dunque, è arrivato il fatidico momento di abbandonare definitivamente la casa più spiata d’Italia. Come al solito, poi, il loro destino sarà nelle mani del pubblico a casa. Al momento, consultando rapidamente anche i sondaggi, pare che lo sfavorito di turno sia Andrea, tra gli ultimi ad aver varcato la soglia della porta della Casa del Grande Fratello Vip.

Daniele dal Moro attenzionato dalla produzione

Ma non è tutto, come dicevamo. Infatti, nella nuova puntata si potrebbe assistere ad una nuova squalifica a seguito di un nuovo provvedimento da parte, ovviamente della produzione del programma. Come vi avevamo anticipato nelle scorse giornate, ad essere attenzionato da parte degli osservatori per il suo comportamento è Daniele Dal Moro, il quale si è reso nuovamente protagonista di una serie di sfuriate che non sono passate inosservate, anche e soprattuto da parte del pubblico a casa.