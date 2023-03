Vincitore Grande Fratello Vip 2023: chi vincerà? Sondaggi, pronostici e quote scommesse

Il Grande Fratello Vip non si smentisce mai, e anzi, più si fa prossima la sua fine, con la sempre più vicina proclamazione del vincitore, e più i colpi di scena si fanno incessanti, multipli e variegati. Ma soprattutto, si fa martellante tra i suoi fans una domanda: chi sarà il vincitore di questa ennesima edizione? Diamo uno sguardo ai sondaggi.

Il reality di Alfonso Signorini, tra alti e bassi, tra colpi di scena, richiami da parte di Piersilvio Berlusconi, litigi, squalifiche e commenti, è arrivato ad un punto cruciale. Le anticipazioni che vi abbiamo svelato anche nei giorni scorsi, dicono che il gran finale di questa edizione 2023 è già stato programmato, e andrà in scena nella serata del 3 aprile 2023. Impazzano, intanto, i sondaggi per cercare di capire chi riuscirà ad aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro, di cui la metà, ricordiamo, andrà devoluta in beneficenza. Sono passate quasi sette mesi di programmazione su Canale 5, e il grande show si appresta così a chiudere i suoi battenti, salutando il suo pubblico affezionato. Anche quest’anno, possiamo già dirlo, il Grande Fratello Vip è stato un successo, sfiorando una media di quasi tre milioni di spettatori a puntata con picchi del 24% di share. Davvero un ottimo risultato di cui tutta la redazione e produzione possono andare fieri.

I sondaggi del pubblico sui social

Dicevamo a proposito dei sondaggi. Al primo posto, nella classifica dei gradimenti del pubblico, c’è sicuramente Nikita Pelizon, considerata una delle più amate ed apprezzate da tutti. Nikita, infatti, sembra dominare la scena delle preferenza con oltre il 40% dei gradimenti da parte del pubblico a casa. Nelle preferenze, invece, colei che è in perdita di gradimenti è Oriana Marzoli, il cui trionfo in finale viene quotato al 17% nei sondaggi social. Un calo netto, brusco, rispetto a qualche settimana fa. La terza posizione, invece, spetta ad Antonella, che al momento si ferma al 14% dei gradimenti. Stando a tali percentuali racimolate sul web, dunque, si prevede un podio tutto al femminile. Voi, invece, chi preferite?