GF VIP, cena romantica per Daniele e Oriana: cosa è successo e come è andata

Alfonso Signorini lo aveva promesso. E dalle parole ai fatti il passo è stato breve: Oriana Marzoli, la prima finalista del Grande Fratello Vip, e Daniele Dal Moro, hanno trascorso una serata insieme, una cena romantica tra confidenze e complicità. Tra i due l’attrazione non manca, è visibile a tutti, ma nel loro lungo percorso nella casa più spiata d’Italia non sono certo mancate le polemiche. E le discussioni. Ma cosa è successo ora che hanno trascorso questa serata intima, soli soletti, nel loft?

La cena degli ‘Oriele’ al GF VIP

E mentre i concorrenti preparavano la cena in cucina, come sempre, il Grande Fratello Vip ha deciso di fare un regalo a Oriana e Daniele, amati e ‘battezzati’ sui social come gli “Oriele”. I due hanno cenato insieme nel loft, da soli. Tra coccole, baci, confidenze. E non poche risate. Oriana si è lasciata andare, ha raccontato un po’ della sua infanzia felice in Venezuela, del trasferimento in Spagna per via del lavoro del papà e poi del suo arrivo in Italia. Anche Daniele, che è sempre molto schivo e riservato, ha fatto lo stesso: ha parlato del suo passato, dei genitori poco presenti.

Baci e confidenze

“Sono sempre stata una ragazzina ribelle, combinavo qualche casino a scuola” – ha spiegato Oriana, che ha cercato di mettersi a nudo e raccontarsi a cuore aperto. “Anche se sono cresciuto in una famiglia benestante, in realtà la mia vita non è sempre stata semplice, soprattutto da piccolo. I miei genitori erano sempre in giro, non c’erano mai. Tieni conto che io e mia sorella abbiamo 10 anni di differenza, io sono cresciuto con mia nonna” – ha raccontato dal canto suo Daniele. I due, poi, si sono lasciati andare a baci ed effusioni in totale relax, tra i palloncini a forma di cuore, lontano dagli occhi indiscreti degli altri coinquilini.

La complicità, d’altra parte, non si può negare: c’è, è sotto gli occhi di tutti. Ma i due, gli Oriele, riusciranno a mettere da parte le polemiche e a lasciarsi andare per godersi queste ultime settimane nella casa del GF VIP? Se ne parlerà, sicuramente, nella puntata di stasera, l’ultima del giovedì prima della finale!