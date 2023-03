Grande Fratello Vip, anticipazioni 16 marzo 2023: ospiti, televoto, chi sarà il secondo finalista, ultime news su Giaele

Ultima puntata del giovedì sera del Grande Fratello Vip, poi fino alla finale del 3 aprile Alfonso Signorini aprirà le porte della casa più spiata d’Italia solo il lunedì, come da tradizione. Il gioco si fa sempre più difficile, dopo mesi e mesi di permanenza tra quelle quattro mura i ‘vipponi’ rimasti in gara hanno un solo obiettivo: vincere. Ma tutto, come sempre, è nelle mani dei telespettatori, gli stessi che si sono affezionati alle storie d’amore e gli stessi che sono rimasti indignati di fronte alle discussioni accese e ai comportamenti inadeguati. Ma cosa succederà nella puntata di giovedì 16 marzo? E chi dei concorrenti sarà il secondo finalista?

Antonella, Daniele, Giaele, Micol, Milena, Nikita e Onestini al televoto al GF VIP

Sono ben 7 i concorrenti al televoto, che questa volta non sarà eliminatorio. Loro ancora non lo sanno, forse lo immaginano, ma nella puntata di stasera verrà eletto il secondo finalista. Chi tra Antonella Fiordelisi, che sta cercando di trovare la forza per ricominciare dopo la squalifica del suo Edoardo, Daniele Dal Moro, tra alti e bassi con Oriana, Giaele, che si sente in colpa per aver ‘tradito’ suo marito Brad, Micol Incorvaia, che ha trovato l’amore nella casa, Milena Miconi, una delle ultime arrivate, e Nikita e Onestini, i ‘nemici’ per eccellenza’, sarà secondo finalista e affiancherà Oriana?

Nikita sarà la seconda finalista?

Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum Free, Nikita potrebbe essere la seconda finalista. Lei, d’altra parte, se la gioca con Antonella: chi delle due avrà questo privilegio ora che la finale si avvicina davvero?

Giaele e i sensi di colpa, che fine ha fatto il marito Brad

Stando alle anticipazioni nella puntata di oggi si tornerà a parlare di Giaele, una delle concorrenti che è nella casa da settembre e che, almeno all’inizio, ha fatto parlare per la sua idea di amore libero. Giaele, infatti, è sposata con Brad: il loro è un matrimonio aperto, ma sempre nel rispetto. E nella casa la ‘vippona’ si è spesso lasciata andare: prima con Antonino, poi con Andrea, seppur in amicizia. Brad come avrà reagito? Da parte sua tutto tace: solo qualche lettera e nessuna sorpresa.

Oriana e Daniele, ultime news al GF VIP

Ma non finisce qui. Stasera, molto probabilmente, si parlerà ancora una volta di Oriana e Daniele. Tra i due la complicità non si può negare, ma le incomprensioni e le discussioni non mancano: riusciranno a trovare un punto d’incontro e a viversi il rapporto con calma e senza litigi? Chissà…

Non ci resta che aspettare la puntata di stasera per capire cosa accadrà. Tra sorprese, ospiti, emozioni e tanti colpi di scena.

Data prossima puntata

La prossima puntata del GF VIP andrà in onda lunedì 20 marzo. Ma bisognerà dire addio al doppio appuntamento settimanale fino alla finale del 3 aprile!