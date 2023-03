GF VIP, crisi tra Oriana e Daniele: cosa sta succedendo, anticipazioni stasera. Gli Oriele, a poche puntate dalla fine del Grande Fratello Vip, potrebbero lasciarsi. L’ultima crisi, probabilmente definitiva, sarebbe scattata con il salto di Oriana Marzoli, scelta nell’ultima puntata dal pubblico per accedere direttamente in finale. Una situazione che ha spinto la ragazza a chiedere più attenzioni dal proprio fidanzato, Daniele Dal Moro, che però si è mostrato integerrimo sulla questione: “Cara Oriana, te cerchi solo l’approvazione degli altri”.

Storia in crisi al GF VIP? Per gli esperti sì

La ragazza chiede maggiori attenzioni, è vero. Ma probabilmente, gioca anche su questa posizione. Cerca di far muovere a suo favore le continue liti, spesso anche pesanti, con il proprio fidanzato Daniele Dal Moro. Se da una parte sembra esserci una strategia di gioco, dall’altra oggettivamente Dal Moro riserva poche e fredde attenzioni a Oriana, in una situazione di coppia che ormai sembra a tutti gli spettatori arrivata al limite.

Daniele Dal Moro infatti non si sarebbe fermato solamente a raccontare la sua percezione dei fatti, ma sarebbe tornato a offendere la ragazza. Davanti alle telecamere, infatti, avrebbe detto esplicitamente: “Oriana smettila, sei ridicola. Chiudi con questa storia, tanto oggi sei già in finale”. Frecciatine per la compagna, ma anche per Antonella Fiordalisi. Nella cronologia degli eventi, per correttezza, tutto era partito da un tentativo di chiarimenti (sincero?) di Oriana verso Daniele. Lei lo ha supplicato, come riporta Radio Roma, in questo modo: “Sono due settimane che ti dico che ti vedo un po’ lontano da me, tu mi hai detto che non era così. Sono due settimane che non stiamo più insieme, questo è vero. È un dato di fatto”.

Daniele si sente ancora fidanzato di Oriana? A dispetto delle parole della ragazza, sì. Eppure lei prosegue: “Tu puoi pensarla come vuoi, ma fammi parlare perché ne ho bisogno, lo devo fare. Non mi sei più stato vicino come prima, quando ero molto felice, questa cosa non mi fa stare bene, te l’ho detto già una volta. Non basta stare nella stessa casa, stare insieme vuol dire passare del tempo con l’altra persona. E adesso non è così. Capisco che fai quello che ti senti di fare, ma per me non è abbastanza. Per come sono fatta io, le cose non dovrebbero essere così, ma per te sicuramente è tutto perfetto. Per me no. Io ho bisogno di più attenzioni, di sentirmi desiderata, che l’altra persona mi consideri”.