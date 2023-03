Televoto GF VIP, chi va in finale tra Nikita, Antonella, Daniele, Micol, Luca, Giaele e Milena? Sondaggi e percentuali

Dopo l’eliminazione di Andrea Maestrelli, uno degli ultimi arrivati nella casa del GF VIP, e il suo biglietto di ritorno con il concorrente che ha potuto varcare, ancora di nuovo, la soglia della porta rossa e far parte del gioco, il reality si avvicina alla finale. E ora bisognerà eleggere il secondo finalista, quello che affiancherà Oriana. I ‘vipponi’ non lo sanno, ma il prossimo televoto, che si chiuderà nella puntata di giovedì 16 marzo, non è eliminatorio: i telespettatori dovranno sì votare, ma per decidere chi mandare dritto in finale, che salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda il 3 aprile. Cosa succederà? E chi avrà questo privilegio?

Nikita, Antonella, Daniele, Micol, Onestini, Giaele e Milena al televoto al GF VIP

Sono ben 7 i concorrenti nominati e finiti al televoto. Loro, però, non rischiano l’eliminazione. Anzi, tra quei sette si nasconde, anche se ancora non lo sanno, il secondo finalista, quello che affiancherà Oriana Marzoli (la concorrente che ha già ottenuto il pass per la finale da diversi giorni). Al televoto per giocarsi questa possibilità sono finiti: Nikita Pelizon, una delle concorrenti più amate fuori dalla casa (e meno dentro), Antonella Fiordelisi, che dopo la squalifica di Donnamaria sta cercando di farsi forza e andare avanti, Daniele Dal Moro, che continua a fare tira e mola con Oriana, Micol Incorvaia, che tra quelle quattro mura ha trovato l’amore in Tavassi. E ancora, Luca Onestini, molto amico di Oriana e spesso al centro delle discussioni con Nikita, Giaele, che tanto ha fatto parlare per la sua idea di amore libero e Milena Miconi, una delle ultime arrivate. Chi di loro sarà il secondo finalista?

Nikita o Antonella: chi sarà la seconda finalista?

Stando ai sondaggi pubblicati come sempre sul sito Grande Fratello Forum Free, i telespettatori sembrerebbero intenzionati a eleggere come seconda finalista Nikita Pelizon, con oltre il 38% di preferenze. A seguire, subito dopo, Antonella con il 20%. Si allontanano dalla meta, invece, Daniele con il 14.44%, Micol con il 12.45%, Luca Onestini con il 9.31%. In basso alla classifica, invece, Giaele e Milena, che non riescono a raggiungere il 3.

La seconda finalista, quindi, si nasconde tra Nikita e Antonella, le due amiche del cuore? Non ci resta che seguire la puntata, l’ultima del giovedì, per scoprire cosa accadrà.