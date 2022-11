Micol Incorvaia al GF VIP, chi è l’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria: età, lavoro, fidanzato, sorella, foto e Instagram

Continua a sorprendere il Grande Fratello Vip, il reality che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Tra amori che nascono, legami sempre più forti, strategie, polemiche e discussioni, gli equilibri iniziano a vacillare. E tra i concorrenti c’è anche l’energica e bellissima Micol Incorvaia, sorella di Clizia ed ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, anche lui protagonista del reality e ora impegnato con Antonella. Cosa succederà tra i due?

Cosa sappiamo su Micol Incorvaia, che lavoro fa

Micol Incorvaia è nata il 9 settembre del 1993 ad Agrigento ed è la sorella di Clizia, ex concorrente del GF VIP e ora compagna di Paolo Ciavarro. Micol, grande appassionata di moda, ha studiato a Milano, dove si è diplomata all’Istituto Europeo di Desing e ha lavorato come Designer. Poi è diventata assistente allo showroom di JIJIL e di Brunello Cucinelli. Ora, però, è pronta ad entrare nella casa del GF VIP, lì dove da più di un mese vive il suo ex fidanzato, Edoardo Donnamaria. Ci sarà un ritorno di fiamma? E come reagirà Antonella Fiordelisi?

La storia d’amore con Edoardo Donnamaria

Micol Incorvaia ha avuto una storia d’amore con Edoardo Donnamaria. Il loro rapporto è stato breve, ma i due si sono sempre mostrati complici e affiatati. Ora che il volto di Forum ha ritrovato la serenità al fianco della ‘vippona’ Antonella, cosa succederà? Ci sarà l’ennesimo triangolo al GF VIP?

Instagram di Micol Incorvaia

Micol Incorvaia ha un profilo Instagram e con l’account @micolincorvaia vanta oltre 32 mila followers, destinati sicuramente ad aumentare.