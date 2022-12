Andrea Maestrelli al GF VIP: chi è, età del calciatore, padre, fidanzata, foto e Instagram

Nel corso della puntata del 19 dicembre, il calciatore Andrea Maestrelli entra come nuovo concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip. Nella stessa puntata, anche la modella Dana Saber ha varcato la porta rossa come nuova inquilina della Casa. Andrea Maestrelli ha 24 anni ed è nato il 23 febbraio 1998 a Empoli. Nel 2015 gioca con il Perugia e debutta in Serie C con l’Arzachena nel 2017. Successivamente gioca con Arezzo, Monopoli, Lucchese e Potenza.

L’ingresso di Andrea Maestrelli al GF VIP

Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip è il nipote del campione del mondo Marco Materazzi. La scorsa estate, il difensore avrebbe avuto una storia con l’attrice Nicole Murgia, entrata anche lei nella Casa più spiata d’Italia nella puntata di sabato 17 dicembre. Andrea Maestrelli è un concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nella vita è un calciatore, ed è nipote di Tommaso Maestrelli, ex allenatore di calcio della Lazio, che nella stagione 1973/1974 portò la squadra a vincere il suo primo scudetto della storia.

Andrea Maestrelli muove i primi passi nel mondo del calcio in tenera età nelle giovanili della Lazio. Gioca nel ruolo di difensore centrale e negli anni si destreggia tra vari campionati, fino ad arrivare alla Serie C. La sua ultima esperienza è stata con il Potenza e attualmente risulta svincolato. Andrea Maestrelli entra ufficialmente nella casa del Grande Fratello Vip durante la puntata del 19 dicembre 2022. Un ingresso abbastanza in sordina, visto che non si è ancora reso protagonista di alcune dinamiche.

Cosa che potrebbe succedere presto, visto che Andrea ha avuto un flirt con un’altra concorrente della casa: Nicole Murgia. A quanto pare, all’interno della casa, l’ingresso di Andrea Maestrelli potrebbe non essere per niente dispiaciuto a Oriana Marzoli, che ha puntato il suo “radar” sul calciatore. Non è ancora chiaro come verrà accolto l’ingresso di Andrea Maestrelli dal pubblico del Grande Fratello Vip, ma secondo alcuni il calciatore potrebbe creare delle buone dinamiche con alcune donne della casa.