GF VIP, Giaele e Antonino hanno fatto sesso nella casa? Ultime news

La casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip, non smette di regalare sorprese e colpi di scena ai propri telespettatori. Dopo i malesseri di Milena Miconi che minaccia di lasciare il loft, i gieffini Antonino Spinalbese e Sofia Giaele De Donà hanno avuto un duro confronto. Qualche mese fa l’ipotesi che i due potessero essere andati a letto insieme sembrava molto accreditata ma il loro successivo allontanamento ha poi portato a credere il contrario. Cosa sarà accaduto adesso?

Il flirt tra Antonino e Giaele

All’interno della casa Giaele ed Antonino hanno avuto un breve flirt. Per via dell’interesse di Spinalbese nei suoi confronti, la gieffina è andata in crisi, scatenando le ire del marito Bradford Beck. Tuttavia, quando la situazione tra di loro è diventata insostenibile, la donna ha deciso di fare un passo indietro limitando il legame con Antonino ad una semplice amicizia. Nelle ultime ore è, tuttavia, trapelato qualcosa sui loro incontri sotto le coperte. Cosa sarà successo?

Lo sfogo di Giale

Spinalbese si è nuovamente rivolto a Giaele ma stavolta non per chiarire quanto per mettere una pietra sopra sulla loro amicizia. Antonino ha velatamente minacciato la donna che, scossa, si è messa a piangere. Ecco cosa ha detto confidandosi con Tavassi e Donnamaria: ‘Antonino è andato a toccare cose mia personali dicendo “se parlo io fai una figura di merda”, significa che è una persona a cui ho sbagliato a fare delle confidenze, avrei dovuto evitare. Detto questo se lui ha deciso di chiudere e di non parlarmi più per un applauso significa che avrà fatto le sue considerazioni. Significa che per me era più importante di quanto io lo sia stata per lui e questa è già una risposta. Lui non ha perdonato il mio applauso nei confronti tuoi, Oriana’.

L’antefatto

Ma qual è stata la motivazione che ha fatto rimanere così male Antonino? Sembrerebbe che Giaele avrebbe applaudito Sonia Bruganelli dopo che quest’ultima aveva sottolineato quanto fosse sbagliato che, dopo i loro scontri, Spinalbese non parlasse più con Oriana.