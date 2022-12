Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri sera? Concorrenti in nomination dopo la puntata di lunedì 19 dicembre

Imperdibile appuntamento con il Grande Fratello Vip che ogni settimana tiene compagnia a migliaia di spettatori peraltro con un doppio appuntamento, dopo la decisione di Mediaset di mandare in onda la diretta anche di sabato. Le emozioni di certo non mancano: intrighi, passioni, scontri, litigi e riappacificazioni (oltre alle immancabili polemiche) tengono banco nella casa più spiata d’Italia. A tirare le fila della trasmissione, come sempre, c’è lui, Alfonso Signorini, pronto a “stuzzicare” i concorrenti ai fini del gioco. E a questo proposito: chi è stato eliminato nella puntata di lunedì 19 dicembre 2022? E chi invece è finito al televoto?

Chi è stato eliminato ieri sera al Gf Vip?

Sabato sera il televoto in realtà era una votazione per l’immunità: cosa è successo invece ieri sera? Quale ‘vippone’ è stato scelto dal pubblico a casa? Intanto ricordiamo che a finire al televoto erano stati: Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Sarah Altobello, Patrizia Rossetti e Giale De Donà. Secondo i sondaggi e i rumors diffusi in mattinata i gieffini a rischio erano indicati in Sarah, Charlie e Attilio. Ma chi tra loro ha dovuto abbandonare il programma?

Alla fine ad essere stato eliminato è stato Charlie Gnocchi. Salvi gli altri e in particolare Sarah Altobello e Attilio Romita che erano arrivati con Charlie allo spareggio finale.

Chi sono i concorrenti in nomination

Che Grande Fratello Vip sarebbe senza le nomination? Punto di forza del programma le nomination accendono sempre il dibattito tra i concorrenti nella casa ma soprattutto tra il pubblico a casa con il tutto che, praticamente sempre, viene riversato poi sui social. Chi, quindi, dovrà tornare a casa e non trascorrere le feste di Natale a Cinecittà?

Le nuove nomination hanno restituito il seguente verdetto: al televoto vanno Antonella, Antonino, Oriana e Sarah.

Grande Fratello Vip in onda la sera della Vigilia di Natale?

La prossima puntata del GF Vip dovrebbe essere mandata in onda sabato 24 dicembre 2022, ovvero la Vigilia di Natale salvo cambiamenti di palinsesto. Anche il successivo appuntamento capiterà in un giorno festivo (quello di lunedì 26 dicembre) e vedremo se la produzione adotterà modifiche o lascerà inalterata la programmazione. Ricordiamo inoltre che il collegamento con la Casa si può seguire dalle 09.00 alle 06.00 su Mediaset Extra e su La5 da lunedì a venerdì alle 12:30 e da lunedì a sabato all’01:00.