GF VIP, Antonino Spinalbese lascia la casa? Ecco perché, chi sono i nuovi concorrenti

Quest’anno la casa del Grande Fratello vip è estremamente movimentata. Vuoi il Covid, vuoi le squalifiche, i nuovi ingressi, non si può certo dire che per gli inquilini della casa di Cinecittà non ci sia movimento per le novità quasi quotidiane che si registrato nel reality. Adesso c’è un’altra novità: Antonio Spinabese potrebbe abbandonare la casa. È stato lo stesso hairstilyst ad annunciarlo spiegando ai suoi coinquilini le motivazioni che lo spingono a questa decisione.

Antonino Spinalbese si ritira: ecco perché

Intanto altri tre vipponi si preparano ad entrare, mentre il ritiro di Spinalbese sembra ormai nell’area. L’hairstylist lo aveva annunciato la scorsa settimana ai suoi compagni spiegando anche che una cisti al coccige che finora era sotto controllo, ultimamente gli sta provocando più dolore. Dopo un consulto medico Antonino ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico per asportare la cisti.

Chi sono le new entry

Ma non si tratterà di un abbandono definitivo. Spinalbese si allontanerà per il tempo necessario per poi tornare nella casa appena starà meglio. Intanto sembra tutto pronto per tre new entry. Già nella diretta del 17 dicembre dovrebbero entrare altri due vipponi: l’ex tronista di Uomini e Donne Davide Donadei e l’attrice Nicole Murgia. Ma non finiesce qui. Lunedì 19, infatti, è previsto un altro ingresso, stavolta a varcare la porta rossa sarà il calciatore Andrea Maestrelli. Tante novità, quindi, che torneranno presumibilmente a stravolgere gli equilibri (sempre un po’ precari) dentro la casa.