GF VIP, Oriana parla di Antonino: ‘Ho un ritardo’. È incinta?

Il rapporto tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbanese, dopo lo screzio dovuto a causa di una frase pronunciata dalla gieffina sulla figlia di Antonino, Luna Marì, bambina avuta con Belen, sembrava ormai finito. La complicità tra i due si era rotta, tanto che l’hair-stylist non aveva ceduto ai vari tentativi di riavvicinamento messi in atto da Oriana. Ma quando tutto sembra ormai finito, quando anche i telespettatori non pensavano più che tra i due potesse nascere qualcosa, si sono riavvicinati con grande sorpresa del pubblico e probabilmente anche degli altri coinquilini.

La mossa di Antonino per riavvicinare Oriana

Antonino aveva fatto sapere ad Oriana di volerle comunicare un messaggio, ma la ragazza aveva rifiutato ogni riavvicinamento. Una posizione quest’ultima che poi ha cambiato scegliendo, invece, di farsi dare il messaggio da Antonino. I due hanno perciò avuto uno scambio a luci spente e sembra, quindi, che in qualche modo il rapporto tra Sinabanese e Marzoli si sia ricucito tornando ad alimentare le speranze dei fan che magari dietro questa amicizia possa esserci dell’altro.

Oriana confessa di avere un ritardo

Fin qua tutto sommato niente che abbia davvero destato la curiosità dei telespettatori. È arrivata, però, poi la confessione di Oriana a Sarah Altobello circa un ritardo. Una notizia che sta correndo velocemente sui social tra i fan della venezuelana e del Grande Fratello Vip che ora sono curiosi di conoscere gli sviluppi della vicenda.

Ad incrementare la curiosità e il chiacchiericcio dei telespettatori l’ammissione di Antonino e Oriana che hanno ammesso di essere stati insieme nella casa. Resta da vedere ora quali saranno gli sviluppi questa vicenda che sta tenendo con il fiato sospeso non solo i due diretti protagonisti ma tutto il pubblico del GF Vip.