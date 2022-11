GF Vip, Spinabanese messo alle strette da due donne: Giale e Oriana

C’è tensione nella casa del Grande Fratello vip. In particolare il rapporto tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese sembra diventare sempre più contratto a causa della decisione di fare il punto sulla loro situazione sentimentale dopo due notti trascorse insieme sotto le coperte. Un chiarimento nel quale è entrata anche Giale De Donà molto amica dell’hair stylist.

Il confronto tra Giale e Antonino

Insomma quello che doveva essere un chiarimento a due si è trasformato in un confronto a tre dove anche Giale e Antonino hanno avuto da dire sul loro rapporto, in quanto di recente sembra essere cambiato: i due si sono allontanati, secondo Giale anche a causa di Oriana. “É una ca**ata che io non mi avvicino a te, sei tu che hai paura di avvicinarti quando c’è Oriana. Mi sono allontanata per la situazione che si è creata e anche perché mi sono avvicinata ad altre persone”, ha spiegato Giaele. Ma il confronto non sembra aver portato niente di buono visto che anche Antonino c’è andato giù pesante: “Mi cerchi solo per i ca@@ tuoi e per questo sei maleducata”.

Oriana arrabbiata con l’hair stylist

Per l’hair stylist la situazione è assai complicata visto che dopo Giale ha dovuto vedersela con Oriana. “Se hai paura e vuoi andare piano – ha detto l’influencer venezuelana parlando con Sinalbase- , non venire a dormire con me”. La risposta di Antonino è arrivata subito, chiara e precisa: “Nessuno mi obbliga, ma io voglio farlo. Non dormo con una donna da un anno. Si vede che non ho avuto il coraggio di dirtelo, mi imbarazzava”.