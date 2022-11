Covid al GF Vip: anche Alberto De Pisis è positivo, chi sono i concorrenti in isolamento

Grande Fratello Vip, anche Alberto De Pisis è positivo al Covid. La positività al virus del gieffino è stata trovata quest’oggi durante i classici tamponi di controllo. Immediatamente isolato, salgono pertanto a sei i concorrenti della casa più spiata d’Italia che stanno trascorrendo il periodo di quarantena, in attesa di negativizzarsi, in albergo.

A far scattare l’allarme Giaele De Dona: ‘Ragazzi Alberto è andato a fare un tampone e non è più tornato, ora ci hanno chiusi in camera per sanificare la Casa. Anche lui è andato. Ma ogni giorno qui dentro perdiamo un concorrente, sembra Squid Game, ne rimarrà solo uno e chi rimane vince’. La prima ad allarmarsi è stata la gieffina Micol Incorvaia che ha ricordato di aver dato un bacio a stampo proprio a De Pisis, non sono mancate poi le reazioni degli altri concorrenti come ad esempio quella di Edoardo Donnamaria che ha detto: ‘Dovrebbero portare via solo quelli che hanno i sintomi’.

Gli altri concorrenti in isolamento

Come anticipato, con la positività di De Pisis salgono a sei i concorrenti che hanno contratto il virus nel loft, ecco chi sono: Patrizia Rossetti, Alberto De Pisis, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Luca Onestini, che hanno lasciato la casa lo scorso venerdì e Wilma Goich che invece ha abbandonato il loft mercoledì scorso.