GF VIP, passione tra Oriana e Antonino: baci sotto le coperte

Sono tanti i telespettatori che si aspettano di veder nascere nuovi amori nella casa del Grande Fratello vip e, magari, anche qualche concorrente ha questo desiderio. Sta di fatto che nelle ultime ore sta facendo parlare la grade intesa tra Antonino Spinalbanese e Oriana Marzoli che hanno trascorso la notte insieme sotto le coperte.

Antonino e Oriana trascorrono la notte insieme

L’hair stylist e l’influencer hanno passato la scorsa notte insieme, nascosti sotto le coperte. Ovviamente non si hanno certezze su quanto sia successo tra i due giovani inquilini del GF vip, ma i baci si sono sentiti e quindi su questo punto non sembrano esserci dubbi. Tra i due sembra stia nascendo qualcosa di più di una semplice amicizia. E sono in molti ora a chiedersi se sia l’inizio di una storia d’amore.

La reazione di Giale

Questa eventualità era stata già chiara quando qualche giorno fa i due si sono scambiati il bacio della buonanotte. Un primo timido approccio che non ha mancato di provocare reazioni. In particolare è stata Giale De Donà a manifestare insofferenza per questa vicinanza. “A lui ci tengo, non sono gelosa di lui e Oriana, sono gelosa del nostro rapporto. Mi metti da parte, non mi dai più il buongiorno: per lui sono tutte uguali, io do valore ai rapporti umani”. Giale s’è evidentemente sentita messa da parte da quello che, proco prima dell’ingresso di Oriana, era diventato un amico importante.