Sofia Giaele De Donà, chi è il marito: età, lavoro, vita privata, foto, matrimonio e Instagram

La casa del Grande Fratello Vip, quella di Cinecittà e quella più spiata di sempre, ha riaperto le sue porte al pubblico, ai telespettatori che da anni seguono il reality con passione. E si affezionano ai concorrenti. Tra di loro, pronta a mettersi in gioco, anche l’influencer Sofia Giaele De Donà, che abbiamo visto già in televisione perché ha partecipato al reality Ti spedisco in convento.

Il matrimonio di Sofia Giaele De Donà

Sofia Giaele De Donà sembrerebbe essere sposata: d’altra parte sui social, dove è seguitissima, ha condiviso tutto con i suoi followers. Il momento dell’arrivo sull’altare accompagnata dal papà, la location da sogno, l’abito meraviglioso.

Il marito è americano, si chiama Bradford Beck, ma non abbiamo molte informazioni su di lui. Sofia racconterà la loro storia d’amore ai microfoni del GF VIP?

Di Sofia, invece, sappiamo che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo da piccola: a 15 anni, infatti, era già una modella. Poi ha preso parte al reality Ti spedisco in convento ed è diventata famosa. Da l’ ha aperto una propria casa di moda, ha lanciato un suo brand e ha fondato un secondo marchio dedicato alle donne musulmane. Ora, invece, entrerà nella casa del GF VIP per farsi conoscere ancora meglio!