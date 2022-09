Sofia Giaele De Donà al GF VIP: chi è, età, carriera, chi è il marito, famiglia, Ti spedisco in convento, Instagram

Sofia Giaele De Donà è un’influencer e modella italiana. E’ lei una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini al via dal 19 settembre 2022. Poco più che vent’enne la De Donà è anche un’imprenditrice: scopriamo chi è e cosa si sa sul suo personaggio.

La biografia

E’ nata il 13 ottobre 1998 a Conegliano Veneto. Oggi pertanto ha 23 anni. Trasferitasi giovanissima a Milano studia Fashion Business all’Accademia del lusso. La sua prima vera passione è quella per la moda: i primi lavori sono come modella e dopo il percorso di studi approda anche in tv.

La carriera

Modella, ma anche stilista e produttrice dei propri capi di moda. Queste le attività legate al mondo imprenditoriale di Sofia Giaele De Donà. Nel 2021 fonda anche un proprio brand – il logo raggruppa le iniziali del suo nome SGDD – cui seguirà un secondo marchio che produce capi d’abbigliamento per donne musulmane.

Ti spedisco in convento

Nel mondo dei reality la De Donà non è nuova: Ti spedisco in convento l’ha resa famosa e le ha permesso di gettare le basi per tutte le sue attività imprenditoriali. Il programma, prodotto da Discovery, prevede che cinque donne “modaiole”, amanti delle feste nonché degli smartphone vengano spedite in un convento per abbracciare la vita ‘monastica’.

Vita privata

Attualmente, stando ai gossip più recenti, la 23enne è impegnata in una relazione con un ragazzo americano. Una storia piuttosto importante considerando che dura da quattro anni circa. Non a caso compare in molti suoi scatti su Instagram.

Instagram

Restando in tema social ecco qui il suo profilo Instagram: conta circa 100 mila followers e all’interno ci sono diversi scatti con le creazioni del suo marchio di moda. Poco meno di mille i post ad oggi pubblicati.