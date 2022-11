Il GF VIP va in onda stasera? Data prossima puntata, televoto e anticipazioni

Il Grande Fratello Vip andrà in onda questa sera? La risposta è no, pertanto, i fan del reality dovranno portare un po’ di pazienza prima di rivedere sul piccolo schermo i propri beniamini. Il secondo appuntamento settimanale con il reality, che va in onda anche di lunedì, questa sera salterà a causa del Covid. Com’è noto, infatti, la scorsa settimana diversi concorrenti hanno contratto il virus dunque, ora si rende necessario aspettare che si negativizzino.

Covid al GF VIP: positiva anche Wilma Goich, come sta

Covid nella casa del Grande Fratello Vip

Come detto, la scorsa settimana alcuni concorrenti del reality condotto da Signorini hanno contratto il Covid, pertanto, all’interno del loft si è creato un certo scompiglio ed ora è necessario aspettare che si negativizzino. Questa la motivazione alla base della mancata messa in onda della trasmissione, prevista come di consueto questa sera su Canale 5 a partire dalle 21. Ma quali sono i gieffini che hanno contratto il virus? Dopo Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Luca Onestini anche Wilma Goich è risultata positiva e Giaele De Donà ha avvertito qualche sintomo riconducibile proprio al Covid-19. Non è detto, ovviamente, che si tratti necessariamente di Covid, la ragazza potrebbe infatti avere qualcos’altro. Sta di fatto che al momento la ragazza non si vede né in regia 1 né in regia 2.

La prossima puntata

Alla luce di quando detto emerge spontanea la seguente domanda? Quando andrà in onda la prossima puntata del Grande Fratello Vip? Il programma tornerà nuovamente in diretta il prossimo lunedì, ovvero il 21 novembre.