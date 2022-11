Covid al GF VIP: positiva anche Wilma Goich, come sta

Anche Wilma Goich è positiva al Covid. Il virus sembra, quindi stia continuando a girare nella casa del Grande Fratello vip. Sembra che a portare il coronavirus nella casa sia stata una delle new entry e ad essere contagiati: Gene Gnocchi, Luca Onestini, Attilio Romita, Patrizia Rossetti e ora anche Wilma Goich.

Sale a 5 il numero di positivi nella casa del Gf Vip

Una scoperta per la cantante arrivata stamattina, quando tutti i concorrenti del reality sono stati sottoposti a tampone per verificare lo stato di salute. E se da venerdì gli altri coinquilini risultati positivi al Covid sono in isolamento in albergo. Bisogna vedere se riusciranno a negativizzarsi per la prossima puntata.

Adesso probabilmente anche la Goich dovrà seguire il medesimo iter ed essere spostata nell’hotel per evitare che il virus contagi anche gli altri inquilini della casa.