GF VIP, Wilma Goich e l’interesse per Daniele Dal Moro: ‘Mi ha risvegliata’

GF VIP. Wilma Goich ha dichiarato cose inimmaginabili nelle ultime ore, facendo una confessione che ha lasciato davvero tutti spiazzati, senza parole. Di fatto, durante una lunga ed intensa conversazione con Sarah Altobello, ecco che l’ex moglie di Edoardo Vianello ha parlato, lasciandosi andare, di Daniele Dal Moro. E, a poco a poco, ecco che la gieffina ha confessato clamorosamente di sentire un trasporto speciale nei confronti del coinquilino, con il quale, effettivamente, passa nella Casa gran parte del suo tempo, tra una chiacchiera e l’altra. Una confessione, dunque, che troverebbe riscontro anche nei suoi stessi atteggiamenti fisici. Ma non è tutto! Perché Wilma ha voluto rincarare ancora la dose, dichiarando che non avvertiva un sentimento del genere da almeno 20 anni. Insomma, cosa succede? Si sta risvegliando qualcosa in lei grazie al giovane ragazzo?

Wilma Goich è attratta da Daniele Dal Moro?

In sintesi, dopo una lunga conversazione, ecco che Wilma Goich ha confessato a Sarah Altobello di provare un certo interesse esplicito per Daniele Dal Moro. E, come anticipavamo, la confessione è andata anche oltre, perché la gieffina ha svelato che il coinquilino è riuscito in qualche modo a risvegliarla dal suo torpore emotivo. Sulla faccenda, lei ha detto: ”Venendo qui tutto potevo immaginare fuor che questo. Sì tutto tranne questo. Adesso me la vivo come viene. Questa cosa mi fa stare bene. Il fatto di stare qui mi piace perché non dico ‘chissà se incontro questa persona’, ma dico ‘qui so che c’è di sicuro lui’. Però c’è un abisso tra noi. Io sono anche vergognosa e ho imbarazzo ad ammettere queste cose. Fuori in 20 anni non ho mai trovato una cosa così. Questo dalle prime serate che ho passato qui con lui. Eravamo io, lui e Patrizia. Io raccontavo cose mie forti e piangevo.”

”Tutto può capitare” al Grande Fratello Vip

Wilma Goich, poi, continuando a parlare di Daniele Dal Moro, ha aggiunto: ”Lui anche a battuta dice spesso ‘ho Wilma e poi viene il resto’. Tutto può capitare. Sono una donna matura e so che tutto può succedere. Antonino ha detto ‘il rischio è che Wilma si prende la cotta e lui non vuole’. Però l’unica con cui ha un rapporto aperto sono io. Quando siamo andati lì dentro… colpiti! Io però devo mettere le barriere per non farmi male devo farlo. Sono pronta a qualsiasi cosa non mi limito. Diciamo che nel mio muro metto un cancelletto per entrare. Non ci resterò male se non accadrà nulla, se poi arriva qualcosa benissimo. Ieri ho lanciato una bombetta, gli ho detto ‘ma tu mi ami? Ha fatto il gesto come per dire ‘sopra ogni cosa’. Magari mi ama come persone, perché lo comprendo. Lui poi è cancro ascendente cancro come il mio ex. Comunque mi piace tanto come persona, lui mi ha risvegliata…”