Edoardo Vianello: chi è, età, carriera, canzoni, vita privata, chi è la moglie, la figlia Susanna, Little Tony

Certamente uno dei volti storici della televisione e della canzone all’italiana, dal grandissimo successo, ha saputo accompagnare intere generazioni grazie alla sua simpatia ed arte musicale. Parliamo, certamente, del mitico Edoardo Vianello. Ma siete davvero sicuri di conoscerlo bene? Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua vita.

Chi è, età, carriera

Edoardo Vianello è nato a Roma il 24 giugno del 1938 ed è un noto cantautore, produttore discografico e attore. Insieme ad Antonello Venditti, Nico Fidenco, Gianni Meccia e Jimmy Fontana, è considerato l’esponente della scuola romana dei cantautori che faceva capo alla RCA di Vincenzo Micocci.

Oltre 60 milioni di copie vendute

Edoardo Vianello è uno tra gli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi con 60 milioni di copie. Edoardo Vianello, figlio del poeta futurista Alberto, è nato e cresciuto nel quartiere di San Giovanni e fin da piccolo si è avvicinato al mondo della musica.

Il debutto ufficiale

Ma il vero debutto è arrivato nel 1959 come attore e cantante, poi da lì ha collezionato un successo dopo l’altro. Nel 2018, tra l’altro ha festeggiato il suo 80esimo compleanno con un concerto evento sulla Piazza del Campidoglio.

La moglie, i figli: vita privata

Edoardo Vianello nel 1967 ha sposato la cantante Wilma Goich e nel 1970 è nata la loro figlia, Susanna. Susanna è deceduta il 7 aprile del 2020 a causa di un tumore. Aveva solamente 49 anni quando è morta.

La morte della figlia Susanna

Il cantante a Storie Italiane, qualche tempo fa, ha raccontato: “Morte inaspettata perché non c’erano stati segnali. Non me l’aspettavo potesse arrivare una catastrofe così sulla mia vita. Io la sento sempre con me, provo a farla sembrare una cosa raccontata dagli altri ma non avvenuta”.

Le seconde nozze

Nel 1978 Edoardo si è separato da Wilma Goich e nel 1991 ha sposato Vania Muccioli. Dalla loro unione è nato il figlio Alessandro Alberto, ma la coppia nel 1998 si è separata.