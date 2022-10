Quanto guadagna Wilma Goich al GF VIP? Ecco il cachet della concorrente

Questa edizione del Grande Fratello Vip sta facendo parlare, soprattutto per il caso di Marco Bellavia. Sono diversi i gieffini finiti nell’occhio del ciclone e tra gli altri figura anche Wilma Goich.

La cantante non sembra aver dimostrato grande comprensione nei confronti di Bellavia al quale ha detto: “Tu non hai fatto vedere chi sei, hai solo fatto vedere che sei cretino. Non te lo chiederà mai nessuno chi sei, finché non sarai tu ad aprirti. Tu devi aiutare te stesso, non gli altri”.

Sicuramente parole poco delicate da parte della cantante e per le quali tanti spettatori hanno ritenuto che anche lei avrebbe dovuto essere destinataria di provvedimenti… ma così non è stato.

Qual è il compenso della Goich

In tanti si sono chiesti quale sia il compenso della Goich al GF Vip. A fornire questa risposta è stato Dagospia che ha fatto sapere che la concorrente prenderebbe 9mila euro a settimana. Un compenso considerevole, che sembra si avvicini molto a quello della Berti.