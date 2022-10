Orietta Berti: “Mi hanno offerto tantissimi soldi per posare nuda”, la rivelazione al Maurizio Costanzo Show

Una cifra enorme. Così ha definito la proposta ricevuta Orietta Berti, cantante italiana amatissima dal pubblico di ogni età, raccontandosi nel corso della puntata al Maurizio Costanzo Show. La Berti, lo ricordiamo, attualmente è impegnata nella nuova esperienza targata Grande Fratello Vip con il conduttore Alfonso Signorini che l’ha scelta come opinionista insieme a Sonia Bruganelli.

“Posare nuda? Ho detto no, vi spiego perché”

Nel corso della puntata andata in onda lo scorso 1 ottobre Orietta Berti ha spiegato che in passato le era stata fatta un’offerta molto allettante per posare senza veli. Offerta però rispedita al mittente nonostante, come ammesso dalla cantante, si trattasse di “molto denaro”. “Con quei soldi avrei potuto comprarmi quattro appartamenti”, ha spiegato l’artista.

Ma ecco perché poi ha deciso di non farlo:

“Non ho accettato soprattutto per mia suocera, oltre che per senso del pudore ovviamente”.

Ma tornando alla suocera aggiunge:

“Voi non l’avete conosciuta, ma lei era molto forte. Mi avrebbe tolto mio marito”.

Cosa fa Orietta Berti oggi

La cantante Orietta Berti, pseudonimo di Orietta Galimberti, oggi ha 79 anni (qui la sua biografia completa). Lo scorso anno “l’Usignolo di Cavriago” ha riscontrato un enorme successo lanciando insieme ad Achille Lauro e Fedez il singolo “Mille”. Attualmente, come detto in apertura, si è riscoperta in una veste per certi versi inedita, partecipando come opinionista al Grande Fratello Vip. Recentemente è stata ospite di diverse trasmissioni, quali Verissimo e il Maurizio Costanzo Show per l’appunto.