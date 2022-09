Wilma Goich: chi è, età, carriera, dove vive, canzoni, figli, come è morta la figlia Susanna, ex marito Edoardo Vianello

Sta per riaprirsi, per la gioia dei telespettatori, la porta della casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di quella di Cinecittà, di quella del Grande Fratello Vip, che anche quest’anno è pronta ad accogliere personaggi del mondo dello spettacolo pronti a mettersi in gioco, a raccontarsi a cuore aperto. Tra di loro, nel cast, anche la nota cantante, nonché ex moglie di Edoardo Vianello, Wilma Goich.

Dagli inizi al debutto di Wilma Goich

Wilma Goich è nata a Cairo Montenotte il 16 ottobre del 1945 da genitori emigrati da Zara, oggi città della Croazia e all’epoca facente parte del Regno d’Italia. Oggi è un’affermata cantante.

Dopo la squalifica al Festival di Barcellona perché accusata di aver plagiato una canzone, Wilma è diventata famosa grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 1965 con il brano “Le colline sono in fiore”. Canzone che le ha dato subito fama internazionale. Da lì un successo dopo l’altro, tra canzoni che hanno fatto la storia e premi di alto valore.

Le canzoni di successo

Tra i suoi successi:

In un fiore

Attenti all’amore

Gli occhi miei

Finalmente

Baci baci baci

Poi, Wilma negli anni ’70 insieme al marito Edoardo Vianello ha fondato il duo musicale I Vianella e insieme hanno calcato i palchi, si sono esibiti ovunque. Uniti nella vita e sul lavoro, fino al giorno della separazione.

Chi è il marito Edoardo, la morte della figlia

Edoardo Vianello nel 1967 ha sposato la cantante Wilma Goich e nel 1970 è nata la loro figlia, Susanna. Susanna è deceduta il 7 aprile del 2020 a causa di un tumore. Nel 1978 Edoardo si è separato da Wilma Goich e nel 1991 ha sposato Vania Muccioli. Dalla loro unione è nato il figlio Alessandro Alberto, ma la coppia nel 1998 si è separata.

Come è morta Susanna

Un lutto che difficilmente Wilma Goich riuscirà a superare. La sua unica figlia Susanna, nata dall’amore con Edoardo Vianello, il 7 aprile del 2020 è morta a causa di un tumore, una vita spezzata troppo presto da un brutto male che non le ha lasciato scampo.

Instagram: Wilma Goich punta sui social

