Verissimo, chi sono gli ospiti di sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023: anticipazioni

Non si può immaginare un fine settimana su Canale 5 senza Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Silvia Toffanin, con il suo garbo e la sua spontaneità, riesce a mettere gli ospiti a proprio agio ed è così che volti noti del mondo dello spettacolo si raccontano a cuore aperto ogni settimana. Dalla carriera all’amore. Ma chi vedremo nello studio sabato 18 e domenica 19 febbraio? Ecco tutte le anticipazioni per il prossimo weekend!

Gli ospiti di sabato 18 febbraio a Verissimo

Verissimo, come ogni fine settimana, terrà compagnia al pubblico di Canale 5 il sabato e la domenica, a partire dalle 16.30. Con tante interviste, racconti inediti ed emozioni. Tra gli ospiti di sabato, stando alle anticipazioni, vedremo nel salotto di Silvia Toffanin Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: i due si sono conosciuti nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip, e ora, a distanza di anni, sono innamorati, complici e affiatati. Ai microfoni della trasmissione, quindi, parleranno del loro grande amore e del rapporto lontano dai riflettori.

Levante si racconta a Silvia Toffanin

E ancora, tra gli ospiti di sabato 18 febbraio anche la cantante Levante, che recentemente abbiamo visto sul palco dell’Ariston a Sanremo. Lì la cantante, diventata mamma di Alma Futura a febbraio del 2022, ha portato un brano sulla depressione post partum, che ha raccontato di aver vissuto sulla sua pelle. “Per me è stato un momento buio, di grande solitudine. Dopo il parto abbiamo bisogno di supporto. Questa fase di gioia si alterna a dei momenti di buio molto profondo, in cui le donne hanno bisogno di non essere lasciate sole” – aveva spiegato in un’intervista a Grazia.

Gli ospiti di domenica 19 febbraio a Verissimo

Dopo la puntata di sabato, Silvia Toffanin tornerà in onda e accoglierà ospiti e telespettatori anche domenica 19 febbraio. Non c’è nessuna ufficialità, ma è probabile che come ospiti arrivi Attilio Romita, uno dei concorrenti più discussi dell’ultima edizione del GF VIP!

In aggiornamento