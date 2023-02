Levante a Sanremo 2023: chi è, età, canzoni, compagno, figlia, testo, video e significato di Vivo

La famosa cantante e cantautrice Levante sta per salire sul palco di Sanremo 2023, promette di far impazzire il pubblico con un nuovo brano dal titolo evocativo: “Vivo”. Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sulla nuova canzone in gara.

Dagli esordi al debutto di Levante

Levante è lo pseudonimo di Claudia Lagona, è nata a Caltagirone il 23 maggio 1987, ha 35 anni ed è del segno dei Gemelli. Dopo la morte del padre, si trasferisce a Torino con la madre e i fratelli. Dopo poco, si trasferisce solo con la madre a Leeds, in Inghilterra. La musica l’appassiona sin dall’infanzia e inizia il suo progetto di cantautorato nel 2009, nel 2014 vede la luce il suo primo brano “Alfonso”, che fa un grande successo in Italia e non solo. La canzone ha fatto parte del primo dei suoi quattro album, uscito lo stesso anno, dal titolo: “Manuale Distruzione”. L’anno dopo, nel 2015 esce il secondo album “Abbi cura di te”. Gli altri due album che segneranno il grande successo della cantautrice sono: “Nel caos di stanze stupefacenti” del 2017 e “Magmamemoria” del 2019. Nel 2020 partecipa a Sanremo e fa una bellissima figura, suscitando le reazioni più positive con il pezzo “Tikibombom”.

La vita privata: compagno, figlia

Levante si è sempre dichiarata un “Lupo solitario”, cioè ha sempre dichiarato l’esigenza di avere davvero bisogno di molte tempo e spazio per stare da sola. Nonostante ciò, nel 2015 si sposa con Simone Cogo, il frontman mascherato della band The Bloody Beetroots, ma la storia finisce ben presto e i due divorziano. Nel 2021 è uscita allo scoperto, dichiarando il fidanzamento ufficiale con Pietro Palumbo, un ragazzo siciliano che fa l’avvocato. I due sono molto innamorati e vivono insieme a Milano, il 13 febbraio 2023 è nata la loro adorata figlia Alma Futura. Ecco una foto della coppia pubblicata sul profilo Instagram di lei, su cui ha quasi 1mln di followers:

La canzone in gara a Sanremo 2023 “Vivo”: testo, video e significato

Levante è pronta a far ballare tutto il teatro dell’Ariston con la sua nuova canzone “Vivo”, che si preannuncia una canzone in parte autobiografica e dal grande significato emotivo. L’alta sensibilità della cantante non è una novità, ma ecco qual è il significato della canzone in gara. Ha dichiarato: “Al centro del brano c’è l’ambizione a riprendere possesso della propria vita, in un elenco serrato di desideri che raggiunge il culmine in un grido liberatorio carico di tensione vitale”. Testo e video non sono ancora stati resi noti.

Ecco il testo:

Quando mi hai letto la mano

Ci hai visto mille problemi e mille guai

Dovevi starmi lontano

Ma mi hai risposto che tu non scappi mai

Ci siam lasciati e ripresi

Come i trapezisti del Cirque Du Soleil

Ma non ci siamo mai arresi

Abbiamo contato le stelle come fossero nei

Di una storia straordinaria quanto incasinata

Quando ci concederemo un po’ di acqua passata

Come fanno i buoni amici

O le strade di Parigi

Per sentirsi meglio

So che hai riso quando ho detto che io ho

Tre cuori dentro al petto

Ma ora no, non so quale inseguirò

Perché mi sembra inutile

E sai che uno lo uso per ridere i giorni di festa

Il secondo mi fa tener duro nel mare in tempesta

E l’ultimo mio cuore devo costringerlo a dimenticarsi il tuo nome, non vuole

Maledetto terzo cuore!

Penso di avere talento

Per trasformar le sfide in sfighe ormai

Non so più cosa sento, no

E guardo solamente serie crime

Mi illuderò che ci sia un colpevole per ogni male

Si però è una bugia perché spesso le cose succedono e amen

Era una storia straordinaria quanto incasinata

Quando ci concederemo un po’ di acqua passata

Come fanno i buoni amici

O le strade di Parigi

Per sentirsi meglio

So che hai riso quando ho detto che io ho

Tre cuori dentro al petto

Ma ora no, non so quale inseguirò

Perché mi sembra inutile

E sai che uno lo uso per ridere i giorni di festa

Il secondo mi fa tener duro nel mare in tempesta

E l’ultimo mio cuore devo costringerlo a dimenticarsi il tuo nome, non vuole

Maledetto terzo cuore!

Non mi importa di avere ragione se poi resto sempre da solo

Meglio avere torto con te

Forse voli in un cielo migliore ma giuro che non ti abbandono

Sei il mio terzo cuore

So che hai riso quando ho detto che io ho

Tre cuori dentro al petto

Ma ora no, non so quale inseguirò

Perché mi sembra inutile

E sai che uno lo uso per ridere i giorni di festa

Il secondo mi fa tener duro nel mare in tempesta

E l’ultimo mio cuore devo costringerlo a dimenticarsi il tuo nome, non vuole

Maledetto terzo cuore!

(Testo Tv Sorrisi e Canzoni)