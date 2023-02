Buongiorno mamma 2, anticipazioni terza puntata: trama episodi di venerdì 24 febbraio

Buongiorno mamma 2, grande ritorno su Canale 5 per la fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Abbiamo così rincontrato la famiglia Borghi, una famiglia davvero speciale, con una mamma altrettanto speciale. Nuovi indizi e ricordi riaffioreranno dal passato per alimentare la linea mistery cui ormai siamo abituati. Ma cosa accadrà adesso nella terza puntata? Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nell’ultimo episodio

I primi due episodi sono andati in onda mercoledì 15 febbraio e venerdì 17 febbraio. Nel primo appuntamento ad ogni modo la famiglia Borghi è stata alle prese con la gravidanza di Sole che sta per giungere a termine, mentre le condizioni di Anna hanno subito un improvviso peggioramento. Nella seconda puntata invece Anna è tornata al giorno in cui otto anni prima era entrata in coma. E’ stata aggredita? Questa la domanda che tutti ci siamo fatti. Ad alimentare la suspense un’immagine che continua a tornare in mente alla donna, quella di un braccialetto di cuoio.

Anticipazioni terza puntata Buongiorno mamma 2

Per conoscere il continuo della storia dovremo adesso attendere una settimana. Mediaset infatti ha deciso di mandare in onda i primi due episodi a distanza ravvicinata mentre il terzo appuntamento è previsto per venerdì 24 febbraio 2023 sempre in prima serata su Canale 5 dalle 21.45, dopo il consueto appuntamento con Striscia la Notizia. Ma cosa vedremo in tv? Secondo le anticipazioni il tema che farà da guida all’episodio saranno le bugie. Sì perché nel passato, come nel presente, le menzogne aleggiano sulla vita di tutti i componenti della famiglia Borghi e ne condizionano scelte e rapporti.

