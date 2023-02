Buongiorno mamma 2, Anna si risveglia dal coma? Trama, cast e anticipazioni della prima puntata

Buongiorno mamma 2 è finalmente in uscita e migliaia di fan non vedono l’ora di scoprire cosa succederà nella nuova stagione. La serie ha appassionato milioni di telespettatori e ha riscosso un grande successo sulla tv italiana. Siete pronti a scoprire quali sorprese ci saranno in questo nuovo capitolo della saga, che vede tra i protagonisti gli attori Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova? Se siete curiosi, ecco tutte le anticipazioni sulla prima puntata, che andrà in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, il prossimo 15 febbraio!

Buongiorno mamma 2

Quando è arrivata la notizia ufficiale “Buongiorno mamma 2 si farà!” tutti i fan della serie hanno tirato un sospiro di sollievo. La curiosità è tanta e le aspettative sono molto alte, cosa ci riserverà questa nuova stagione? Sembra che sarà ricca di sorprese ed eventi inattesi perché entreranno nuovi personaggi negli intrecci della famiglia Borghi, ma andiamo con ordine. La prima puntata della nuova stagione andrà in onda mercoledì 15 febbraio in prima serata su canale 5. Le puntate potranno essere recuperate su Mediaset Infinity, si presuppone che saranno 12 episodi, come la prima stagione.

Trama e anticipazioni della prima puntata

All’inizio della prima puntata Anna Borghi è ancora in coma, ma qualcosa potrebbe cambiare. Secondo le anticipazioni rilasciate da Maria Chiara Giannetta, l’attrice che interpreta il ruolo, forse potrebbe finalmente svegliarsi. La ripresa sarà difficile, ma ad accoglierla troverà l’amore di suo marito Guido interpretato da Raul Bova, e dei suoi figli. Nuovi personaggi entreranno negli intrighi della famiglia Borghi e un mistero aleggerà nell’aria. Qualcuno che faceva parte del passato di Anna tornerà a cercarla, siete pronti a scoprire di chi si tratta?

Anna si sveglia dal coma?

Questa è la domanda che tutti si fanno: Anna si risveglierà? Infatti il cuore della trama ruota proprio al coma in cui è caduta la madre e moglie della famiglia Borghi. Non sappiamo di preciso cosa accadrà, però entro la fine della seconda stagione potrebbe accadere questo colpo di scena. L’attrice che interpreta Anna fa notare anche come, poi, ci saranno una serie di difficoltà mediche e motorie da affrontare dopo il risveglio. Sarà difficile anche recuperare tutte le varie funzioni fisiologiche e cognitive, per questo avrà bisogno di tutto il supporto della sua famiglia. Riusciranno a starle vicino e a superare tutte le avversità?

Chi farà parte del cast

Il cast della serie rimarrà lo stesso della prima stagione, che vede Raul Bova come co-protagonista al fianco di Maria Chiara Giannetta. Cambierà la regia, infatti subentrerà Alexis Sweet, dopo che Giulio Manfredonia ha lasciato il posto. Gli attori e le attrici della nuova stagione saranno: