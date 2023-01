Le indagini di Lolita Lobosco 2, anticipazioni quinta puntata: trama episodi di domenica 5 febbraio 2023

Nuovo appuntamento con le indagini di Lolita Lobosco 2 la serie che ormai da qualche settimana è tornata a farci compagnia nel palinsesto di Rai 1 in prima serata. Ma cosa succederà nel finale di questa seconda stagione considerando che mancano ormai soltanto due puntate alla fine? E cosa vedremo nella prossima puntata in onda domenica 5 febbraio 2023? Vediamo allora di saperne di più dando uno sguardo a tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nella quarta puntata del 29 gennaio 2023 della serie con Luisa Ranieri

Intanto vediamo quanto accaduto nell’ultima puntata. Lolita è sempre alle prese con i guai che sembrano davvero non lasciarle tregua. Danilo, il suo fidanzato, è lontano per lavoro, mentre il giovane Domenico che la poliziotta ha aiutato nella prima stagione è stato arrestato per furto. E per non farsi mancare niente un prete è stato ucciso in modo efferato davanti all’altare. Dopo aver chiesto aiuto ad Angelo, che gestisce un cantiere navale, per inserire Domenico in un programma di lavori socialmente utili, Lolita inizia ad indagare su alcuni conflitti nell’ambito della gestione dei fondi della parrocchia.

Anticipazioni Lolita Lobosco 2 puntata 5 febbraio 2023, trama episodi

Come proseguirà pertanto la storia e cosa vedremo tra sette giorni? Secondo le anticipazioni di Lolita Lobosco 2 ci sarà una bruttissima storia con la quale dovrà fare i conti Lolita al suo risveglio. Una giovane donna, presto identificata come una delle ballerine di un locale notturno, è stata seviziata e uccisa alla periferia di Bari. Lolita, grazie alla prodigiosa memoria di Forte, riesce a risalire ad un vecchio omicidio che ha caratteristiche analoghe a quello attuale e scopre con sorpresa che, all’epoca, fu la sua amica Marietta a condurre le indagini come PM, senza però riuscire a dare un volto al feroce assassino. Rischiando la vita in prima persona, la vicequestore riuscirà finalmente a risolvere il mistero. Dopo aver litigato, Lolita e Danilo hanno l’occasione di confrontarsi dal vivo e parlarsi a cuore aperto. Faranno pace o il loro rapporto finirà per sempre? Per saperlo non ci resta che attendere la prossima puntata in onda domenica 5 febbraio 2023.