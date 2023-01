Le Indagini di Lolita Lobosco 2, anticipazioni quarta puntata: trama episodio di domenica 29 gennaio 2023

Sta appassionando e tenendo con il fiato sospeso migliaia e migliaia di telespettatori la serie tv, giunta alla sua seconda stagione, Le indagini di Lolita Lobosco, che vede come protagonista l’attrice Luisa Ranieri. Sullo sfondo della meravigliosa Bari. Ma cosa succederà nella quarta puntata che, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda domenica 29 gennaio? Su quale caso e omicidio dovrà indagare la poliziotta? E cosa succederà nella sua vita sentimentale ora che Danilo, il suo compagno, è partito per lavoro?

La trama di domenica 29 gennaio 2023

Stando alle anticipazioni riportate sul sito della Rai, nella quarta puntata di domenica prossima i guai per Lolita non finiscono. Mentre Danilo, il suo fidanzato, è lontano per lavoro, il giovane Domenico che la poliziotta ha aiutato nella prima stagione si è fatto arrestare per furto. E per non farsi mancare niente un prete è stato ucciso in modo efferato davanti all’altare. Dopo aver chiesto aiuto ad Angelo, che gestisce un cantiere navale, per inserire Domenico in un programma di lavori socialmente utili, Lolita inizia ad indagare su alcuni conflitti nell’ambito della gestione dei fondi della parrocchia. E fa una scoperta inaspettata. Intanto, la storia di Lolita e Danilo sembra finita e le difficoltà in casa Forte ed Esposito continuano. Marietta, amica di Lolita, scopre chi è la donna che le ha portato via il suo amante. Nunzia e Trifone, invece, continuano ad essere sempre più vicini. E l’amore per loro è nell’aria.

Cosa è successo nella terza puntata

Ma facciamo un passo indietro. Nella terza puntata Lolita si è avvicinata sempre di più alla verità sull’omicidio del padre, ma ha dovuto anche indagare sulla morte di una professoressa, uccisa al banchetto di matrimonio di una sua collega. Quando il caso sembrava risolto, la poliziotta ha dovuto fare i conti con la sparizione di un ragazzo di quel liceo. Quanto alla sua vita sentimentale, invece, i rapporti sono sempre più tesi con Danilo, che è lontano per lavoro.

Quante puntate sono, quando finisce

Sono sei, in totale, gli episodi di Lolita Lobosco 2. Salvo cambiamenti del palinsesto, quindi, l’ultima puntata andrà in onda domenica 12 febbraio, all’indomani della finale del Festival di Sanremo 2023.