Le indagini di Lolita Lobosco 2, anticipazioni terza puntata: trama episodi di stasera, cosa vedremo in tv

Sta riscuotendo enorme successo, ma in realtà non c’erano dubbi, la serie di Rai 1 Le indagini di Lolita Lobosco, la fiction che vede protagonista Luisa Ranieri e che è arrivata alla sua seconda e imperdibile stagione. La serie tv, infatti, tra casi da risolvere, omicidi e gialli, sta appassionando i telespettatori, gli stessi che anche stasera si potranno sintonizzare su Rai 1 per seguire le indagini della poliziotta di Bari. Ma cosa vedremo questa sera, nella terza puntata? Ecco tutte le anticipazioni di domenica 22 gennaio.

Trama episodio di stasera

Nella puntata di questa sera Lolita, che si sta avvicinando sempre di più alla verità sull’omicidio del padre, dovrà indagare su una morte insolita e tragica: la professoressa di un liceo esclusivo di Bari è stata uccisa al banchetto di matrimonio di una sua collega. La poliziotta inizierà a passare al setaccio la vita della donna, a muoversi su diverse piste, che la spingeranno a indagare sull’ambiente familiare e professionale della vittima. Ma quando il caso sembra ormai risolto, la sparizione di un ragazzo di quel liceo apre a una nuova ipotesi investigativa.

Intanto, Lolita è sempre più in crisi con Danilo e si confiderà con l’amica del cuore Marietta: con l’uomo sono nate delle incomprensioni a causa della difficile decisione di vita che il ragazzo ha preso. Lui, che nella vita lavora come giornalista, è partito per inseguire i suoi sogni, lontano da Bari. Angelo (ex ‘aiutante’ del padre ed ex fidanzato della poliziotta), intanto, cerca di riavvicinarsi a Lolita e riconquistare la sua fiducia.

Dove rivedere le repliche

Tutti gli episodi di Lolita Lobosco 2, lo ricordiamo, sono disponibili in replica sul portale Rai Play. La prossima puntata della serie, la quarta, andrà in onda salvo cambiamenti del palinsesto domenica 29 gennaio, sempre su Rai 1 e in prima serata. Subito dopo il classico appuntamento con i Soliti Ignoti di Amadeus.