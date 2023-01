Le indagini di Lolita Lobosco 2, anticipazioni terza puntata: trama episodi di domenica 22 gennaio 2023

Sta riscuotendo enorme successo, come già si immaginava, la seconda stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, la serie tv che vede come protagonista l’attrice Luisa Ranieri, nei panni di una poliziotta. Tra storie d’amore, casi da risolvere e quella morte del padre ancora tutta avvolta nel mistero. Ma cosa succederà nella terza e imperdibile puntata che, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda domenica 22 gennaio? Ecco tutte le anticipazioni.

Le anticipazioni della terza puntata

Stando alle anticipazioni riportate dal sito Rai, nella terza puntata Lolita, che si sta avvicinando sempre di più alla verità sull’omicidio del padre, dovrà indagare su una morte insolita e tragica: la professoressa di un liceo esclusivo di Bari è stata uccisa al banchetto di matrimonio di una sua collega. La poliziotta inizierà a passare al setaccio la vita della donna, a muoversi su diverse piste, che la spingeranno a indagare sull’ambiente familiare e professionale della vittima. Ma quando il caso sembra ormai risolto, la sparizione di un ragazzo di quel liceo apre a una nuova ipotesi investigativa.

Intanto, Lolita è sempre più in crisi con Danilo e si confiderà con l’amica del cuore Marietta: con l’uomo sono nate delle incomprensioni a causa della difficile decisione di vita che il ragazzo ha preso. Angelo, intanto, cerca di riavvicinarsi a Lolita e riconquistare la sua fiducia.

Cosa è successo nella puntata di domenica 15 gennaio

Nella puntata di domenica 15 gennaio, la seconda, la poliziotta Lolita, ha indagato sulla morte di uno scrittore, che è stato trovato senza vita nell’affittacamere gestito da Nunzia e Carmela. Sembra che l’uomo sia morto per avvelenamento da botulino, causato da una delle specialità gastronomiche di Nunzia, ma le analisi diranno il contrario. Non è colpa di Nunzia, che intanto si avvicina a Trifone e coltiva quella che sembra essere un’amicizia speciale. Chi ha ucciso lo scrittore? E perché?

Le indagini di Lolita Lobosco 2, quando finisce la serie tv: ecco quante puntate sono e dove vedere le repliche

Dove vedere le repliche

Lolita Lobosco sta continuando ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori e a febbraio, il 12 di quel mese, salvo cambiamenti improvvisi del palinsesto, andrà in onda l’ultima e imperdibile puntata. Tutti gli episodi, però, lo ricordiamo sono disponibili in replica e gratuitamente sul portale in streaming Rai Play.