Le Indagini di Lolita Lobosco 2, anticipazioni seconda puntata: trama episodi di stasera

Dopo il debutto e il successo della scorsa puntata, Luisa Ranieri è pronta a ritornare sul piccolo schermo con ‘Le indagini di Lolita Lobosco’, la serie tv giunta alla sua seconda stagione, che sta appassionando i telespettatori e che domenica scorsa ha raggiunto oltre il 30% di share. Un record di ascolti, una conferma. E questa sera, 15 gennaio, andrà in onda la seconda e imperdibile puntata. Tra storie d’amore e casi di omicidi da risolvere. Ecco tutte le anticipazioni.

Gli episodi di domenica 15 gennaio ù

Questa sera la protagonista, la poliziotta Lolita, dovrà indagare sulla morte di uno scrittore, che viene trovato senza vita nell’affittacamere gestito da Nunzia e Carmela. Sembra che l’uomo sia morto per avvelenamento da botulino, causato da una delle specialità gastronomiche di Nunzia, ma le analisi diranno il contrario. Non è colpa di Nunzia, che intanto si avvicina a Trifone e coltiva quella che sembra essere un’amicizia speciale. Chi ha ucciso lo scrittore? E perché? Lolita dovrà indagare su questa vicenda dai tanti punti oscuri e fare chiarezza, scandagliando la vita dell’uomo. Tra passato e presente.

L’arrivo di Angelo

A scombussolare i piani, mentre Lolita è ancora in difficoltà con Danilo, sarà Angelo Spatafora, legato a suo padre Petresine da tempo. Lui che dopo vent’anni ritorna. Cosa vuole dalla poliziotta?

Le indagini di Lolita Lobosco 2, quando finisce la serie tv: ecco quante puntate sono e dove vedere le repliche

Dove vedere le repliche

La prossima puntata di Lolita Lobosco, lo ricordiamo, andrà in onda domenica 22 gennaio, salvo cambiamenti del palinsesto. Tutti gli episodi, invece, sono disponibili in replica sul portale Rai Play, lì dove si può seguire la serie anche in diretta tv streaming.

L’ultima puntata della seconda stagione, che sarà la sesta, invece, andrà in onda domenica 12 febbraio 2023. E i colpi di scena, quasi sicuramente, non mancheranno.