Le indagini di Lolita Lobosco 2, anticipazioni seconda puntata: trama episodi di domenica 15 gennaio 2023

E’ tornata stasera in tv il Commissario dal fascino più irresistibile della tv. Stiamo parlando (ovviamente) di Lolita Lobosco che dall’8 gennaio ha ripreso il suo posto nel palinsesto Rai in prima serata con la seconda stagione. Dopo il boom di ascolti del primo capitolo della serie, tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, Luisa Ranieri è tornata ad occuparsi delle indagini che tengono il pubblico sempre col fiato sospeso. Con tutti i risvolti, chiaramente, anche della sua sfera privata e sentimentale.

Cosa è successo nella prima puntata di domenica 8 gennaio 2023

Ma cosa è successo nel primo appuntamento andato in onda stasera? La vicequestore di Bari, come riportato in questo nostro articolo, ha dovuto fare i contri con un mistero celatosi dietro un tragico incidente. Si tratta della morte di due giovani ragazzi che hanno perso la vita, apparentemente, durante un’escursione. Ma Lolita si è accorta subito che qualcosa non andava e che probabilmente si è trattato di delitto. Contemporaneamente abbiamo visto gli sviluppi della sua storia d’amore con Danilo che l’hanno messa davanti a scelte tutt’altro che semplici. Nel cast, al fianco della protagonista, lo ricordiamo, ci sono Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Maurizio Donadoni e con Mario Sgueglia e Lunetta Savino.

Anticipazioni Lolita Lobosco 2 seconda puntata domenica 15 gennaio 2023

Catapultati nuovamente nel frenetico universo della poliziotta non vediamo l’ora di vedere la seconda puntata della nuova stagione. Archiviato l’esordio per Lolita Lobosco 2 è tempo di capire infatti cosa potrebbe succedere nella seconda puntata che andrà in onda domenica prossima 15 gennaio 2023 (streaming su Rai Play). In totale la serie è composta da 6 puntate e andranno in onda ogni domenica, con l’ultima puntata in onda il 12 febbraio 2023. In questa seconda stagione vedremo la Vicequestore portando avanti le indagini sulla morte del padre e troverà nuove piste da seguire.

