Le indagini di Lolita Lobosco 2, anticipazioni prima puntata 8 gennaio 2023: trama, cast e quante puntate sono

Sta arrivando su Rai 1 la seconda stagione de “Le indagini di Lolita Lobosco“, la serie tv che ha come protagonista l’attrice Luisa Ranieri. La serie sta facendo impazzire i telespettatori, che non vedevano l’ora uscisse la seconda stagione. Ebbene, questo momento è arrivato e domani sera andrà in onda la prima puntata. Ecco tutte le anticipazioni.

Le indagini di Lolita Lobosco 2: quante puntate saranno

La serie tv sulla poliziotta più famosa della Rai è record di ascolti e finalmente è arrivata la seconda stagione, o quasi. La prima puntata della nuova stagione andrà in onda proprio domani, domenica 8 gennaio alle ore 21:20. In totale la serie è composta da 6 puntate e andranno in onda ogni domenica, l’ultima puntata verrà trasmessa il 12 febbraio 2023.

Trama e cast della nuova stagione

Cosa succederà in questa nuova stagione? Secondo le anticipazioni sarà ricca di sorprese e nuova avventure per la poliziotta più amata della tv. La vicequestore di Bari dovrà svelare il mistero che si cela dietro un tragico incidente, nel mentre proverà a portare avanti la sua storia d’amore con Danilo. Nel cast, al fianco della protagonista ci saranno: Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Maurizio Donadoni e con Mario Sgueglia e Lunetta Savino.

Anticipazioni sulla prima puntata dell’8 gennaio 2023

L’incidente che apre la seconda stagione vede morti due giovani ragazzi durante un’escursione. Dalle prime ricostruzioni, Lolita si accorge che c’è qualcosa che non va e probabilmente è un delitto premeditato. Durante le indagini, si avvicina anche alla verità sull’uccisione di suo padre Petresine. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, dovrà decidere se andare a convivere con Danilo oppure se lasciarlo. Inoltre, a Bari tornerà un uomo affascinante dal passato di Lolita, chi sarà?