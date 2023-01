Mercoledì 2 si farà su Netflix: quando esce la seconda stagione di Tim Burton

Mercoledì Addams è una delle serie tv più viste di sempre ed è finita in cima alle classifiche Netflix. Tutti ci aspettavamo il sequel del fenomeno mondiale e alcuni lo davano già per scontato. Finalmente è arrivata la conferma ufficiale della piattaforma streaming: Mercoledì 2 si farà. Ecco tutte le anticipazioni sulla nuova stagione.

La serie di Mercoledì Addams

Il teen drama che vede Mercoledì Addams come protagonista ha ricevuto un successo mondiale e i social sono pieni di video e TikTok in cui tutti provano ad imitare il suo ballo diventato virale. La prima stagione vedeva Mercoledì nella nuova scuola “per diversi”: la Nevermore, la stessa accademia in cui i suoi genitori avevano studiato e si erano conosciuti anni prima. Tra mistero ed enigmi da svelare, la serie è appassionante e coinvolgente. La serie detiene il record del maggior numero di ore viste in una settimana con un 341,23 milioni di ore visualizzate nella prima settimana, che ammontano a più di 50 milioni di utenti.

Mercoledì 2 uscirà su Netflix

Netflix ha finalmente annunciato ufficialmente che la seconda stagione della serie si farà. I fan sono impazziti e non vedono l’ora di vedere nuovamente Jenna Ortega nei panni di Mercoledì, con le lunghe trecce nere. Non è ancora uscito il trailer e sembra che le riprese non siano ancora iniziate, ma l’annuncio ufficiale su Instagram ha già ricevuto migliaia di commenti.

Quando uscirà la seconda stagione di Tim Burton

Se nella prima stagione non tutti gli episodi sono stati girati da Tim Burton, per la seconda potrebbero esserci grandi sorprese per i fan del regista. Quando uscirà la seconda stagione? Netflix ancora non ha annunciato una data certa e iniziano già le scommesse, ma verosimilmente vedremo la serie tra la fine del 2023, o più probabilmente, nel 2024.