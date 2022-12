Mercoledì, perché l’attrice Jenna Ortega non batte mai le ciglia? Tutto sulla serie Netflix di Tim Burton

Per Jenna Ortega non era affatto facile vestire i lugubri panni di Mercoledì Addams dopo interpretazione di Christina Ricci che ha reso iconico il personaggio. Eppure, la giovane attrice, convince la maggioranza e, la nuova serie Netflix, sta riscuotendo un enorme successo. Nessun dettaglio è lasciato al caso e, gli spettatori più attenti, ne hanno colto uno in particolare: Mercoledì non sbatte praticamente mai le ciglia.

Jenna ortega nei panni di Mercoledì Addams

Jenna Ortega ha rivelato la totale intenzionalità della cosa, studiata a tavolino con il regista Tim Burton. Quest’ultimo voleva quanto più possibile essere fedele al manierismo della piccola Addams e, una dell’espressioni a cui ambiva per riuscirci, era lo sguardo “alla Kubrick”: mento basso, occhi che scrutano all’insù tra le sopracciglia e muscoli del volto rilassati. Stile Shining e Arancia Meccanica per intenderci (due robette da niente insomma).

Immaginate doversi ricordare le battute, interpretarle al meglio e non poter concedere ai propri occhi neanche qualche millesimo di secondo di naturale riposo. L’Ortega ha ammesso che non è stato affatto un gioco da ragazzi e l’impresa è stata resa ancora più difficoltosa dal freddo e invernale vento rumeno, che metteva a dura prova il suo condotto lacrimale. Ma un trucco c’è: sbattere le ciglia quando è il turno delle co-star di dire le proprie battute. Certo, coglierete qualche sua impercettibile chiusura di palpebra nella serie ma, è diventata così brava a tenere gli occhi sbarrati, che vi sentirete degli acuti osservatori ogni volta che riuscirete a notare “l’errore”.

Se vi serviva una scusa per il re-watch, eccola qui: tenete il conto dei battiti di ciglia di Mercoledì per ogni episodio. Il risultato potrebbe stupirvi. Jenna Ortega, nella sua interpretazione superlativa di Mercoledì, diventa in pochi giorni la personalità più caratteristica del personaggio, a pari merito con quella che fu di Christina Ricci nel 1991.