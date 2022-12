Stasera la semifinale di X Factor: assegnazioni e duetti, doppia manche, ecco la scaletta

Stasera andrà in onda l’attesissima semifinale di X Factor 2022! I cinque concorrenti rimasti sono ad un passo dalla finale dell’8 dicembre ma prima dovranno superare l’ultimo scoglio. In programma per loro stasera un duello all’ultima nota con in più la variabile (che potrebbe scompaginare le carte in tavola) dei duetti. Siete pronti? Allora partiamo e vediamo tutto ciò che ci aspetterà stasera.

Chi sono i semifinalisti di X Factor 2022

Intanto partiamo dalle squadre rimaste in gara, termine improprio a dire il vero considerando l’approssimarsi della fine della competizione. Ad ogni modo sul palco stasera, giovedì 1 dicembre 2022, saliranno:

Beatrice Quinta (Dargen D’Amico) Linda (Fedez) Gli Omini (Fedez) I Santi Francesi (Rkomi) I Tropea (Ambra Angiolini)

I duetti e la scaletta

Come detto stasera i cinque semifinalisti di questa edizione si sfideranno in team ciascuno con un artista famoso. Questo per ciò che riguarda la prima manche. Dopodiché la seconda parte della semifinale prevede ulteriori esibizioni (cover) in una prova definitiva che sancirà il roster dei concorrenti di X Factor che approderà alla finale della prossima settimana.

Partiamo intanto dai duetti menzionati di seguito in ordine di apparizione sul palco:

Beatrice Quinta ft. Morgan Linda ft. Federico Zampaglione Omini ft. Baustelle I Santi francesi ft. Coma Cose I Tropea ft. Donatella Rettore

Le assegnazioni della semifinale di X Factor 2022

Vediamo ora invece le assegnazioni per i cantanti. Per ciò che riguarda i duetti I Santi Francesi/Coma cose canteranno Fiamme negli occhi, mentre per la cover ecco When You Were Young (The Killers). I tropea: duetto Lamette, cover Qualcosa di Grande (Lunapop). Per quanto riguarda Beatrice Quinta la canzone del duetto sarà La crisi dei Bluevertigo mentre per la cover canterà Teorema di Marco Ferradini. E ancora. Linda nel duetto canterà Per me è importante dei Tiromancino mentre come cover avrà Waves di Dean Lewis. Infine gli Omini: duetto Charlie fa surf dei Baustelle, cover Song 2 (Blur).

Chi sono i super ospiti della puntata del 1 dicembre

In studio ci saranno Tananai e Kae Tempest. A loro il compito di “spezzare” il ritmo (che si annuncia serrato) della semifinale dando modo ai concorrenti di rifiatare tra un’esibizione e l’altra. Attesa chiaramente anche per le loro performance che contribuiranno a rendere magica la serata.

A che ora va in onda la semifinale di XF 2022

L’appuntamento come sempre è in prima serata su Sky Uno a partire dalle 21.15. La diretta streaming sarà invece su Sky Go e Now Tv. Ricordiamo che Sky distribuisce in esclusiva il format pertanto la diretta sarà visibile soltanto agli abbonati (non c’è trasmissione in contemporanea in chiaro).

Dove e quando vedere la replica in chiaro

Mercoledì prossimo 7 dicembre 2022 sarà tuttavia possibile rivedere tutto in differita. In quel caso la replica della semifinale andrà in onda in prima serata su Tv8 in chiaro. Ovvero la sera prima della finalissima di X Factor 2022.